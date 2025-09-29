Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

15:00, 29 сентября 2025
До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.
Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин постановлением от 25 сентября №1179 внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания и внедрения Государственной системы онлайн-мониторинга и электронных реестров в сфере организации и проведения азартных игр, утвержденного постановлением №748.

Так, правительство установило, что главным распорядителем бюджетных средств на создание этой системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса отныне является Минцифры.

Распорядителем бюджетных средств низшего уровня и ответственным исполнителем бюджетной программы будет Агентство ПлейСити, которое относится к сфере управления Минцифры.

До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

Напомним, ранее о том, что из-за задержки с введением системы онлайн-мониторинга государственный бюджет потерял в 2024 году около 20 млрд грн, а в 2025 году – около 10 млрд грн, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев по результатам заседания ВСК относительно уклонения от налогообложения в игорном бизнесе.

Следует заметить, что в 2026 году на Министерство цифровой трансформации правительство запланировало 10,16 млрд грн расходов по общему фонду, как следует из проекта бюджета на 2026 год (законопроект 14000). Это в 2,5 раза больше, чем было предусмотрено изначально принятым законом о государственном бюджете на 2025 год.

Так, в Бюджете-2025 год на Минцифры изначально было заложено 4,1 млрд грн. Благодаря принятию закона №4571-IX от 20 августа 2025 года бюджет Минцифры вырос вдвое – до 8,59 млрд грн. А в проекте бюджета на 2026 год заложено уже 10,16 млрд грн.

Основная часть этих средств должна пойти на функционирование «Фонда развития инноваций» – почти 5 млрд грн, а также обеспечение выполнения мероприятий по развитию специальных инновационных технологий – 2,42 млрд грн. 800 млн грн предусмотрено на реализацию программы публичных инвестиций «Реализация Национальной программы информатизации». 1,6 млрд грн планируется потратить на электронное управление, 80,7 млн грн – на обеспечение работы Госагентства «ПлейСити» (в 2025 году было 160,3 млн грн).

Впрочем, Минцифры не единственное министерство, где произойдет рост расходов. Так, до 15,2 млрд грн предлагается увеличить в 2026 году бюджет Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК). Это почти на 5 млрд грн больше, чем было предусмотрено при принятии бюджета на 2025 год.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бюджет бизнес Кабинет Министров Украины Министерство цифровой трансформации

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Представители общественных организаций будут проходить тренинг в НШСУ перед тем, как оценивать судей – какие предложения к положению о регулярном оценивании судьи подготовила рабочая группа

По словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

ВККС после 3 часов обсуждения не утвердила положение о регулярном оценивании судьи

После почти 3 часов обсуждения ВККС решила объявить перерыв в вопросе относительно утверждения Положения о регулярном оценивании судьи.

Кабмин перераспределил 23 млн грн на выплаты по решениям зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины

23,6 млн грн, выделенные Минюсту на обеспечение защиты интересов Украины при урегулировании споров в зарубежных юрисдикционных органах, пойдут на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.

Верховный Суд высказался относительно оснований освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, который впервые совершил СЗЧ

При условии добровольного обращения в суд и согласия командира воинской части на дальнейшее прохождение осужденным военной службы, военнослужащий, который впервые совершил СЗЧ, может быть освобожден, в том числе Верховным Судом, от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду