Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

Кабмин постановлением от 25 сентября №1179 внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания и внедрения Государственной системы онлайн-мониторинга и электронных реестров в сфере организации и проведения азартных игр, утвержденного постановлением №748.

Так, правительство установило, что главным распорядителем бюджетных средств на создание этой системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса отныне является Минцифры.

Распорядителем бюджетных средств низшего уровня и ответственным исполнителем бюджетной программы будет Агентство ПлейСити, которое относится к сфере управления Минцифры.

Напомним, ранее о том, что из-за задержки с введением системы онлайн-мониторинга государственный бюджет потерял в 2024 году около 20 млрд грн, а в 2025 году – около 10 млрд грн, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев по результатам заседания ВСК относительно уклонения от налогообложения в игорном бизнесе.

Следует заметить, что в 2026 году на Министерство цифровой трансформации правительство запланировало 10,16 млрд грн расходов по общему фонду, как следует из проекта бюджета на 2026 год (законопроект 14000). Это в 2,5 раза больше, чем было предусмотрено изначально принятым законом о государственном бюджете на 2025 год.

Так, в Бюджете-2025 год на Минцифры изначально было заложено 4,1 млрд грн. Благодаря принятию закона №4571-IX от 20 августа 2025 года бюджет Минцифры вырос вдвое – до 8,59 млрд грн. А в проекте бюджета на 2026 год заложено уже 10,16 млрд грн.

Основная часть этих средств должна пойти на функционирование «Фонда развития инноваций» – почти 5 млрд грн, а также обеспечение выполнения мероприятий по развитию специальных инновационных технологий – 2,42 млрд грн. 800 млн грн предусмотрено на реализацию программы публичных инвестиций «Реализация Национальной программы информатизации». 1,6 млрд грн планируется потратить на электронное управление, 80,7 млн грн – на обеспечение работы Госагентства «ПлейСити» (в 2025 году было 160,3 млн грн).

Впрочем, Минцифры не единственное министерство, где произойдет рост расходов. Так, до 15,2 млрд грн предлагается увеличить в 2026 году бюджет Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК). Это почти на 5 млрд грн больше, чем было предусмотрено при принятии бюджета на 2025 год.

Автор: Наталя Мамченко

