Кримінальна відповідальність за одержання хабаря настає незалежно від факту вчинення певних дій одержувачем хабаря в інтересах іншої особи – Верховний Суд

12:53, 29 вересня 2025
Успішність задоволення інтересів третіх осіб, які пропонували, обіцяли, надавали неправомірну вигоду, або інших осіб, не впливає на кваліфікацію дій суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 КК – Верховний Суд.
Кримінальна відповідальність за одержання хабаря настає незалежно від факту вчинення певних дій одержувачем хабаря в інтересах іншої особи – Верховний Суд
Кримінальна відповідальність за одержання неправомірної вигоди, як і за вчинення інших альтернативних діянь, визначених у диспозиції статті 368 КК, настає незалежно від факту вчинення або невчинення певних дій одержувачем неправомірної вигоди в інтересах іншої особи (інших осіб). На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 12 серпня 2025 року по справі №941/1790/20.

Обставини справи

Обвинувачений як прокурор у кримінальному провадженні щодо заявника висловив останньому прохання про передачу йому 5000 грн за ініціювання перед судом призначення заявнику покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Суди попередніх інстанцій визнали прокурора невинуватим та виправдали за ч. 3 ст. 368 КК.

Постановою ККС ВС ухвалу апеляційного суду скасовано і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. За результатами нового розгляду апеляційний суд визнав винуватим і засудив прокурора за ч. 3 ст. 368 КК.

У касаційній скарзі сторона захисту зазначає, що не з’ясовано питання, чи було вчинено дії в інтересах третьої особи, за які передавалась неправомірна вигода.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без зміни вирок апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що кримінальна відповідальність за одержання неправомірної вигоди, як і за вчинення інших альтернативних діянь, визначених у диспозиції ст. 368 КК, настає незалежно від факту вчинення або невчинення певних дій одержувачем неправомірної вигоди в інтересах іншої особи (інших осіб).

Тобто, достатнім для кваліфікації дій особи за ст. 368 КК є саме прийняття пропозиції, обіцянки, одержання неправомірної вигоди, і успішність задоволення інтересів третіх осіб, які пропонували, обіцяли, надавали неправомірну вигоду, або інших осіб, не впливає на кваліфікацію дій суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК.

Автор: Наталя Мамченко

