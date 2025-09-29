Уголовная ответственность за получение взятки наступает независимо от факта совершения определенных действий получателем взятки в интересах другого лица – Верховный Суд

Успешность удовлетворения интересов третьих лиц, которые предлагали, обещали, предоставляли неправомерную выгоду, или других лиц, не влияет на квалификацию действий субъекта уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368 УК – Верховный Суд.

Уголовная ответственность за получение неправомерной выгоды, как и за совершение других альтернативных деяний, определенных в диспозиции статьи 368 УК, наступает независимо от факта совершения или несовершения определенных действий получателем неправомерной выгоды в интересах другого лица (других лиц). На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 12 августа 2025 года по делу №941/1790/20.

Обстоятельства дела

Обвиняемый как прокурор в уголовном производстве в отношении заявителя высказал последнему просьбу о передаче ему 5000 грн за инициирование перед судом назначения заявителю наказания, не связанного с лишением свободы.

Суды предыдущих инстанций признали прокурора невиновным и оправдали по ч. 3 ст. 368 УК.

Постановлением ККС ВС определение апелляционного суда отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. По результатам нового рассмотрения апелляционный суд признал виновным и осудил прокурора по ч. 3 ст. 368 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты отмечает, что не выяснен вопрос, были ли совершены действия в интересах третьего лица, за которые передавалась неправомерная выгода.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменения приговор апелляционного суда. В обоснование позиции ККС ВС указал, что уголовная ответственность за получение неправомерной выгоды, как и за совершение других альтернативных деяний, определенных в диспозиции ст. 368 УК, наступает независимо от факта совершения или несовершения определенных действий получателем неправомерной выгоды в интересах другого лица (других лиц).

То есть, достаточным для квалификации действий лица по ст. 368 УК является именно принятие предложения, обещания, получение неправомерной выгоды, и успешность удовлетворения интересов третьих лиц, которые предлагали, обещали, предоставляли неправомерную выгоду, или других лиц, не влияет на квалификацию действий субъекта уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368 УК.

