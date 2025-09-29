Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Уголовная ответственность за получение взятки наступает независимо от факта совершения определенных действий получателем взятки в интересах другого лица – Верховный Суд

12:53, 29 сентября 2025
Успешность удовлетворения интересов третьих лиц, которые предлагали, обещали, предоставляли неправомерную выгоду, или других лиц, не влияет на квалификацию действий субъекта уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368 УК – Верховный Суд.
Уголовная ответственность за получение взятки наступает независимо от факта совершения определенных действий получателем взятки в интересах другого лица – Верховный Суд
Фото: financialcrimeacademy.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уголовная ответственность за получение неправомерной выгоды, как и за совершение других альтернативных деяний, определенных в диспозиции статьи 368 УК, наступает независимо от факта совершения или несовершения определенных действий получателем неправомерной выгоды в интересах другого лица (других лиц). На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 12 августа 2025 года по делу №941/1790/20.

Обстоятельства дела

Обвиняемый как прокурор в уголовном производстве в отношении заявителя высказал последнему просьбу о передаче ему 5000 грн за инициирование перед судом назначения заявителю наказания, не связанного с лишением свободы.

Суды предыдущих инстанций признали прокурора невиновным и оправдали по ч. 3 ст. 368 УК.

Постановлением ККС ВС определение апелляционного суда отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. По результатам нового рассмотрения апелляционный суд признал виновным и осудил прокурора по ч. 3 ст. 368 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты отмечает, что не выяснен вопрос, были ли совершены действия в интересах третьего лица, за которые передавалась неправомерная выгода.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменения приговор апелляционного суда. В обоснование позиции ККС ВС указал, что уголовная ответственность за получение неправомерной выгоды, как и за совершение других альтернативных деяний, определенных в диспозиции ст. 368 УК, наступает независимо от факта совершения или несовершения определенных действий получателем неправомерной выгоды в интересах другого лица (других лиц).

То есть, достаточным для квалификации действий лица по ст. 368 УК является именно принятие предложения, обещания, получение неправомерной выгоды, и успешность удовлетворения интересов третьих лиц, которые предлагали, обещали, предоставляли неправомерную выгоду, или других лиц, не влияет на квалификацию действий субъекта уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368 УК.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин перераспределил 23 млн грн на выплаты по решениям зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины

23,6 млн грн, выделенные Минюсту на обеспечение защиты интересов Украины при урегулировании споров в зарубежных юрисдикционных органах, пойдут на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.

Верховный Суд высказался относительно оснований освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, который впервые совершил СЗЧ

При условии добровольного обращения в суд и согласия командира воинской части на дальнейшее прохождение осужденным военной службы, военнослужащий, который впервые совершил СЗЧ, может быть освобожден, в том числе Верховным Судом, от уголовной ответственности.

Уголовная ответственность за получение взятки наступает независимо от факта совершения определенных действий получателем взятки в интересах другого лица – Верховный Суд

Успешность удовлетворения интересов третьих лиц, которые предлагали, обещали, предоставляли неправомерную выгоду, или других лиц, не влияет на квалификацию действий субъекта уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368 УК – Верховный Суд.

Судебная система в 2026 году будет профинансирована менее, чем на 60%: итоги заседания комитета

Относительно выполнения решений судов, то в бюджете ГСА на эти нужды правительство предлагает выделить 0,4% от общей потребности.

Узнать, на какой адрес поступит повестка от ТЦК, если мужчина не становился на учет, можно через выписку о месте жительства на портале «Дия»

Автоматическая постановка на воинский учет без ТЦК и ВЛК мужчин 25-60 лет произойдет по месту жительства, данные о котором возьмут в том числе из ведомственной системы ГМС, а в случае, когда место жительства не зарегистрировано или не задекларировано — на учет поставят ТЦК, которые определит Генштаб.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду