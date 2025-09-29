Практика судів
Сергія Гречанюка переобрали ректором Пенітенціарної академії України

13:22, 29 вересня 2025
Сергій Гречанюк займає посаду ректора академії з грудня 2024 року.
Сергія Гречанюка переобрали ректором Пенітенціарної академії України
У Пенітенціарній академії України відбулися вибори ректора, під час яких більшість голосів отримав доктор юридичних наук, професор Сергій Гречанюк. Про це повідомляє Мін’юст.

У голосуванні взяли участь представники науково-педагогічного колективу, штатні працівники, які здійснюють навчальну, наукову або науково-технічну діяльність, а також делегати від здобувачів вищої освіти.

Кандидатів було двоє — доктор юридичних наук, професор Сергій Гречанюк і доктор юридичних наук, професор Вячеслав Пузирний.

122 виборця (79,74%) проголосували за Сергія Гречанюка, який займає посаду ректора Пенітенціарної академії України з грудня 2024 року.

Активність виборців ректора склала 96,08%.

«Міністерство юстиції України вітає Сергія Гречанюка з обранням на посаду ректора Пенітенціарної академії та бажає успіхів на шляху вдосконалення й розвитку започаткованих напрацювань, які сприятимуть підвищенню якості освіти та рівня підготовки фахівців нової формації», — зазначили у відомстві.

мінюст Міністерство юстиції України

