Сергея Гречанюка переизбрали ректором Пенитенциарной академии Украины

Сергей Гречанюк занимает должность ректора академии с декабря 2024 года.

В Пенитенциарной академии Украины состоялись выборы ректора, в ходе которых большинство голосов получил доктор юридических наук, профессор Сергей Гречанюк. Об этом сообщает Минюст.

В голосовании приняли участие представители научно-педагогического коллектива, штатные работники, которые осуществляют учебную, научную или научно-техническую деятельность, а также делегаты от соискателей высшего образования.

Кандидатов было двое — доктор юридических наук, профессор Сергей Гречанюк и доктор юридических наук, профессор Вячеслав Пузирный.

122 избирателя (79,74%) проголосовали за Сергея Гречанюка, который занимает должность ректора Пенитенциарной академии Украины с декабря 2024 года.

Активность избирателей ректора составила 96,08%.

«Министерство юстиции Украины поздравляет Сергея Гречанюка с избранием на должность ректора Пенитенциарной академии и желает успехов на пути совершенствования и развития начатых наработок, которые будут способствовать повышению качества образования и уровня подготовки специалистов новой формации», — отметили в ведомстве.

