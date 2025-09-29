Практика судів
Кабмін ухвалив постанову про Моніторинг викидів у режимі реального часу

14:12, 29 вересня 2025
Новий механізм передбачає, що оператори установок передаватимуть дані, отримані з автоматизованих систем вимірювання, безпосередньо до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства та Державної екологічної інспекції.
Фото: ukurier.gov.ua
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про Порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Новий механізм передбачає, що оператори установок передаватимуть дані, отримані з автоматизованих систем вимірювання, безпосередньо до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Державної екологічної інспекції. Це поширюється на:

  • операторів установок, які працюють за інтегрованими довкіллєвими дозволами й зобов’язані встановлювати обладнання для моніторингу викидів,
  • операторів установок, які запровадили такі системи добровільно.

Оператори повинні реєструвати автоматизовані системи вимірювання та засоби вимірювальної техніки в електронній формі через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема». А передача результатів моніторингу викидів у режимі реального часу здійснюється автоматизовано через інтерфейс прикладного програмування Мінекономіки, що інтегрується в «ЕкоСистему».

У Мінекономіки пояснили, що це дає:

  • для держави - удосконалення системи екологічного контролю та виконання міжнародних зобов’язань України,
  • для бізнесу - менше ризиків непорозумінь із контролюючими органами, зростання прозорості та репутації підприємств,
  • для громадськості - вільний доступ до екологічної інформації про рівень промислових викидів.

Раніше ми писали, що при купівлі нових легкових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів.

Кабінет Міністрів України

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

