Кабмін ухвалив постанову про Моніторинг викидів у режимі реального часу

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про Порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Новий механізм передбачає, що оператори установок передаватимуть дані, отримані з автоматизованих систем вимірювання, безпосередньо до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Державної екологічної інспекції. Це поширюється на:
Оператори повинні реєструвати автоматизовані системи вимірювання та засоби вимірювальної техніки в електронній формі через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема». А передача результатів моніторингу викидів у режимі реального часу здійснюється автоматизовано через інтерфейс прикладного програмування Мінекономіки, що інтегрується в «ЕкоСистему».
У Мінекономіки пояснили, що це дає:
