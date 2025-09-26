Практика судів
При купівлі нових легкових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів

15:48, 26 вересня 2025
В автосалонах і на інших місцях продажу нових авто з’явиться інформація з даними про витрати пального та рівень викидів.
Кабінет Міністрів 25 вересня ухвалив постанову, що зобов’язує продавців нових легкових автомобілів надавати покупцям дані про офіційні витрати пального та рівень викидів. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що це вимога Директиви 1999/94/ЄС Європейського Парламенту та Ради. ЄС запровадив її понад 20 років тому, щоб дати людям зрозумілу інформацію про економічність авто та його вплив на довкілля. Для України це ще один крок до євроінтеграції та досягнення кліматичних цілей.

В автосалонах і на інших місцях продажу нових авто обов’язково мають бути:

  • етикетка з даними про витрати пального та викиди СО₂ біля кожної машини;
  • плакат або електронний дисплей з інформацією про всі моделі, які виставлені на продаж з даними про витрати пального та викиди СО₂;
  • промоційні матеріали (брошури, реклама тощо) з такими ж даними;
  • доступ до електронного довідника з офіційною інформацією.

«Забезпечуємо виконання європейських норм щодо «зеленого переходу». Відтепер під час купівлі нових легкових автомобілів українці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу», - заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, зокрема, на кожному авто буде розміщено наліпку з даними про обсяг викидів; у місці продажу покупцям буде надаватися інформація про найбільш екологічні моделі авто.

За рішенням Уряду Міністерство розвитку громад та територій відповідатиме за створення та підтримку електронного довідника з офіційними даними про витрати пального та викиди СО₂ для всіх моделей нових авто. Довідник буде розміщено на сайті Міністерства та щороку оновлюватиметься.

«Ми запроваджуємо європейські стандарти інформування покупців авто. Це — захист прав споживача, підтримка чесної конкуренції та крок до зменшення впливу транспорту на клімат. Українці зможуть обирати авто усвідомлено, а бізнес отримає зрозумілі правила, які вже діють у ЄС», — зауважив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Нові правила почнуть діяти через 9 місяців після опублікування постанови. Цей час потрібен, щоб Мінрозвитку підготувало електронний довідник, а продавці авто змогли адаптувати свої процеси й виготовити матеріали.

