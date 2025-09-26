Практика судов
При покупке новых легковых авто украинцы будут получать информацию о расходе топлива и уровне выбросов

15:48, 26 сентября 2025
В автосалонах и в других местах продажи новых автомобилей появится информация с данными о расходе топлива и уровне выбросов.
Кабинет Министров 25 сентября принял постановление, обязывающее продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям данные об официальном расходе топлива и уровне выбросов. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Отмечается, что это требование Директивы 1999/94/ЕС Европейского парламента и Совета. ЕС ввел ее более 20 лет назад, чтобы дать людям понятную информацию об экономичности авто и его влиянии на окружающую среду. Для Украины это еще один шаг к евроинтеграции и достижению климатических целей.

В автосалонах и в других местах продажи новых авто обязательно должны быть:

  • этикетка с данными о расходе топлива и выбросах СО₂ возле каждой машины;
  • плакат или электронный дисплей с информацией обо всех моделях, выставленных на продажу, с данными о расходе топлива и выбросах СО₂;
  • промоматериалы (брошюры, реклама и т. п.) с такими же данными;
  • доступ к электронному справочнику с официальной информацией.

«Обеспечиваем выполнение европейских норм по «зеленому переходу». Отныне при покупке новых легковых автомобилей украинцы будут получать полную информацию о расходе топлива и уровне выбросов углекислого газа», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, в частности, на каждом авто будет размещена наклейка с данными об объеме выбросов; в месте продажи покупателям будет предоставляться информация о наиболее экологичных моделях авто.

Согласно решению Правительства, Министерство развития общин и территорий будет отвечать за создание и поддержку электронного справочника с официальными данными о расходе топлива и выбросах СО₂ для всех моделей новых авто. Справочник будет размещен на сайте Министерства и ежегодно обновляться.

«Мы внедряем европейские стандарты информирования покупателей авто. Это — защита прав потребителя, поддержка честной конкуренции и шаг к уменьшению влияния транспорта на климат. Украинцы смогут выбирать авто осознанно, а бизнес получит понятные правила, которые уже действуют в ЕС», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Новые правила начнут действовать через 9 месяцев после опубликования постановления. Это время необходимо, чтобы Минразвития подготовило электронный справочник, а продавцы авто смогли адаптировать свои процессы и изготовить материалы.

