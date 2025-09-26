При покупке новых легковых авто украинцы будут получать информацию о расходе топлива и уровне выбросов

Кабинет Министров 25 сентября принял постановление, обязывающее продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям данные об официальном расходе топлива и уровне выбросов. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Отмечается, что это требование Директивы 1999/94/ЕС Европейского парламента и Совета. ЕС ввел ее более 20 лет назад, чтобы дать людям понятную информацию об экономичности авто и его влиянии на окружающую среду. Для Украины это еще один шаг к евроинтеграции и достижению климатических целей.
В автосалонах и в других местах продажи новых авто обязательно должны быть:
«Обеспечиваем выполнение европейских норм по «зеленому переходу». Отныне при покупке новых легковых автомобилей украинцы будут получать полную информацию о расходе топлива и уровне выбросов углекислого газа», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, в частности, на каждом авто будет размещена наклейка с данными об объеме выбросов; в месте продажи покупателям будет предоставляться информация о наиболее экологичных моделях авто.
Согласно решению Правительства, Министерство развития общин и территорий будет отвечать за создание и поддержку электронного справочника с официальными данными о расходе топлива и выбросах СО₂ для всех моделей новых авто. Справочник будет размещен на сайте Министерства и ежегодно обновляться.
«Мы внедряем европейские стандарты информирования покупателей авто. Это — защита прав потребителя, поддержка честной конкуренции и шаг к уменьшению влияния транспорта на климат. Украинцы смогут выбирать авто осознанно, а бизнес получит понятные правила, которые уже действуют в ЕС», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Новые правила начнут действовать через 9 месяцев после опубликования постановления. Это время необходимо, чтобы Минразвития подготовило электронный справочник, а продавцы авто смогли адаптировать свои процессы и изготовить материалы.
