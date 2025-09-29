Кабмин принял постановление о Мониторинге выбросов в режиме реального времени

Новый механизм предусматривает, что операторы установок будут передавать данные, полученные с автоматизированных систем измерения, напрямую в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Государственную экологическую инспекцию.

Кабинет Министров утвердил постановление о Порядке передачи результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Новый механизм предусматривает, что операторы установок будут передавать данные, полученные с автоматизированных систем измерения, непосредственно в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Государственную экологическую инспекцию. Это распространяется на:

операторов установок, которые работают по интегрированным экологическим разрешениям и обязаны устанавливать оборудование для мониторинга выбросов,

операторов установок, которые внедрили такие системы добровольно.

Операторы должны регистрировать автоматизированные системы измерения и средства измерительной техники в электронной форме через Единую экологическую платформу «ЭкоСистема». Передача результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени осуществляется автоматически через интерфейс прикладного программирования Минэкономики, который интегрируется в «ЭкоСистему».

В Минэкономики об’яснили, что это дает:

для государства — усовершенствование системы экологического контроля и выполнение международных обязательств Украины,

для бизнеса — меньше рисков недоразумений с контролирующими органами, рост прозрачности и репутации предприятий,

для общества — свободный доступ к экологической информации об уровне промышленных выбросов.

