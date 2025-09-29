Кабмин принял постановление о Мониторинге выбросов в режиме реального времени

Кабинет Министров утвердил постановление о Порядке передачи результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Новый механизм предусматривает, что операторы установок будут передавать данные, полученные с автоматизированных систем измерения, непосредственно в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Государственную экологическую инспекцию. Это распространяется на:
Операторы должны регистрировать автоматизированные системы измерения и средства измерительной техники в электронной форме через Единую экологическую платформу «ЭкоСистема». Передача результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени осуществляется автоматически через интерфейс прикладного программирования Минэкономики, который интегрируется в «ЭкоСистему».
В Минэкономики об’яснили, что это дает:
Ранее сообщалось, что при покупке новых легковых авто украинцы будут получать информацию о расходе топлива и уровне выбросов.
