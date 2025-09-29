Практика судів
ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді

14:38, 29 вересня 2025
Після майже 3 годин обговорення ВККС вирішила оголосити перерву у питанні щодо затвердження Положення про регулярне оцінювання судді.
ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) 29 вересня планувала затвердити Положення про регулярне оцінювання судді. Відповідне питання було внесене до порядку денного.

Втім, після трьох годин обговорення у закритому режимі ВККС оголосила перерву в цьому питанні. «В розгляді питання оголошено перерву», зазначив голова Комісії Андрій Пасічник.

Слід зауважити, що обговоренню передувала доповідь члена ВККС Сергія Чумака.

Як зазначив доповідач, член ВККС Сергій Чумак, робоча група «плідно попрацювала» і було «не так багато дискусійних питань».

За його словами, робоча група при ВККС вирішила відмовитися від бальної системи оцінки суддів (пропонувалося від 0, який би означав, що суддю «неможливо оцінити», до 5 балів – прим. ред.), присвоєння суддям рівнів «дуже низький», «низький» чи «високий». Натомість група пропонує, щоб судді за результатами оцінювання рекомендувалося «пройти якісь курси чи тренінги, якщо інші оцінювачі вважають це необхідним, виходячи з мети оцінювання, зазначеній у статті 90 закону».

Стосовно оцінювання суддів з боку громадських об’єднань, то, за словами Сергія Чумака, робоча група взяла до уваги зауваження громадських організацій, зокрема від ЦПК, що акредитація ГО для регулярного оцінювання обмежує їх у порівнянні з положеннями закону.

Нагадаємо, проект положення передбачав, що саме ВККС вирішує питання допуску громадського об’єднання до участі в регулярному оцінюванні суддів, і попередньо проводить відповідну перевірку такого ГО, представники якого будуть ходити на судові засідання, обираючи справи судді на свій розсуд.

«Було вирішено відмовитися від інституту акредитації громадських об’єднань і змістити акцент на відповідність представників ГО тим вимогам, які визначені законом. Тобто, особа має бути психічно здоровою, несудимою», зазначив Чумак.

Для застосування єдиного підходу в оцінюванні робоча група при ВККС пропонує Національній школі суддів розробити відповідний курс для громадських об’єднань, а також для суддів, які будуть оцінювати одне одного.

«І представник ГО зможе оцінювати суддю лише тоді, коли пройде курс НШСУ. Це запобіжник від свавільного оцінювання. Він також потрібний для розуміння мети цього оцінювання», вважає доповідач.

Також, за його словами, «є хибне розуміння, що регулярне оцінювання – це щось на кшталт кваліфікаційного оцінювання». Він вказав, що мета регулярного оцінювання є в статті 90 закону про судоустрій.

«Водночас стаття 91 говорить, що результати регулярного оцінювання можуть бути використані під час проведення конкурсів», і «це викликає занепокоєння» у суддів, зазначив Чумак.

«Можливо, треба буде внести визначеність в це положення, щоб розуміти, в якому напрямі буде йти ВККС», вважає доповідач.

Також він нагадав, що стаття 85 закону про судоустрій передбачає, що результати регулярного оцінювання будуть міститися у суддівському досьє і мають бути відкритими.

Отже, на робочій групі виникла дискусія, що вважати результатом оцінювання, який потім потрапить в суддівське досьє – анонімну анкету, яка заповнена оцінювачем, або ж потрібний якийсь узагальнюючий документ. Робоча група запропонувала ВККС два альтернативних варіанти.

Сергій Чумак також підкреслив, що важливим є «розуміння мети, для чого вводиться цей інститут».  

«Це положення викликало суспільний резонанс, воно обговорюється, часто без розуміння мети, для чого вводиться цей інститут», зазначив він.

Судячи з цього, хоча мета, за словами доповідача, є у статті 90 закону, втім, ця мета так до кінця й незрозуміла.

На думку члена ВККС, проект положення від робочої групи є «проривом» у порівнянні з тим документом, над яким намагався працювати попередній склад ВККС.

Нагадаємо, що прийняття документу є маяком Плану Ukraine Facility, за виконання якого партнери з ЄС дають Україні кошти.

Автор: Наталя Мамченко

