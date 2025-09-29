ВККС после 3 часов обсуждения не утвердила положение о регулярном оценивании судьи

После почти 3 часов обсуждения ВККС решила объявить перерыв в вопросе относительно утверждения Положения о регулярном оценивании судьи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) 29 сентября планировала утвердить Положение о регулярном оценивании судьи. Соответствующий вопрос был внесен в повестку дня.

Впрочем, после трех часов обсуждения в закрытом режиме ВККС объявила перерыв в этом вопросе. «В рассмотрении вопроса объявлен перерыв», отметил председатель Комиссии Андрей Пасечник.

Следует заметить, что обсуждению предшествовал доклад члена ВККС Сергея Чумака.

Как отметил докладчик, член ВККС Сергей Чумак, рабочая группа «плодотворно поработала» и было «не так много дискуссионных вопросов».

По его словам, рабочая группа при ВККС решила отказаться от балльной системы оценки судей (предлагалось от 0, который бы означал, что судью «невозможно оценить», до 5 баллов – прим. ред.), присвоения судьям уровней «очень низкий», «низкий» или «высокий». Вместо этого группа предлагает, чтобы судье по результатам оценивания рекомендовалось «пройти какие-то курсы или тренинги, если другие оценщики считают это необходимым, исходя из цели оценивания, указанной в статье 90 закона».

Относительно оценивания судей со стороны общественных объединений, то, по словам Сергея Чумака, рабочая группа приняла во внимание замечания общественных организаций, в частности от ЦПК, что аккредитация ОО для регулярного оценивания ограничивает их по сравнению с положениями закона.

Напомним, проект положения предусматривал, что именно ВККС решает вопрос допуска общественного объединения к участию в регулярном оценивании судей, и предварительно проводит соответствующую проверку такого ОО, представители которого будут ходить на судебные заседания, выбирая дела судьи по своему усмотрению.

«Было решено отказаться от института аккредитации общественных объединений и сместить акцент на соответствие представителей ОО тем требованиям, которые определены законом. То есть, лицо должно быть психически здоровым, несудимым», отметил Чумак.

Для применения единого подхода в оценивании рабочая группа при ВККС предлагает Национальной школе судей разработать соответствующий курс для общественных объединений, а также для судей, которые будут оценивать друг друга.

«И представитель ОО сможет оценивать судью только тогда, когда пройдет курс НШСУ. Это предохранитель от произвольного оценивания. Он также нужен для понимания цели этого оценивания», считает докладчик.

Также, по его словам, «есть ошибочное понимание, что регулярное оценивание – это что-то вроде квалификационного оценивания». Он указал, что цель регулярного оценивания есть в статье 90 закона о судоустройстве.

«В то же время статья 91 говорит, что результаты регулярного оценивания могут быть использованы во время проведения конкурсов», и «это вызывает беспокойство» у судей, отметил Чумак.

«Возможно, нужно будет внести определенность в это положение, чтобы понимать, в каком направлении будет идти ВККС», считает докладчик.

Также он напомнил, что статья 85 закона о судоустройстве предусматривает, что результаты регулярного оценивания будут содержаться в судейском досье и должны быть открытыми.

Следовательно, на рабочей группе возникла дискуссия, что считать результатом оценивания, который потом попадет в судейское досье – анонимную анкету, которая заполнена оценщиком, или же нужен какой-то обобщающий документ. Рабочая группа предложила ВККС два альтернативных варианта.

Сергей Чумак также подчеркнул, что важным является «понимание цели, для чего вводится этот институт». «Это положение вызвало общественный резонанс, оно обсуждается, часто без понимания цели, для чего вводится этот институт», отметил он.

Судя по этому, хотя цель, по словам докладчика, есть в статье 90 закона, тем не менее, эта цель так до конца и непонятна.

По мнению члена ВККС, проект положения от рабочей группы является «прорывом» по сравнению с тем документом, над которым пытался работать предыдущий состав ВККС.

Напомним, что принятие документа является маяком Плана Ukraine Facility, за выполнение которого партнеры из ЕС дают Украине средства.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.