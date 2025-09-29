Практика судів
У системі відеоконференцзв’язку сталася технічна несправність — що відомо

16:00, 29 вересня 2025
Наразі у системі відеоконференцзв'язку проводяться технічні роботи.
Фото: sv.ki.court.gov.ua
Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомляє, що 29 вересня сталася технічна несправність у системі відеоконференцзв'язку.

У відомстві заявили, що наразі спеціалісти проводять технічні роботи.

«Наразі проводяться відновлення стабільної роботи системи», - заявили у ДП.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Державна судова адміністрація затвердила нову Концепцію Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС), яка передбачає використання в окремих процесах штучного інтелекту – зокрема при генерації проектів документів і при підборі оптимальної моделі розгляду справи.

Також ми писали, як подати заяву на відеоприйом чи розгляд документів на сайті ВКЗ або через портал Судової влади.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Представники громадських організацій будуть проходити тренінг в НШСУ перед тим, як оцінювати суддів – які пропозиції до положення про регулярне оцінювання судді підготувала робоча група

За словами члена ВККС Сергія Чумака, робоча група врахувала пропозиції громадських активістів і виключила з положення про регулярне оцінювання судді необхідність проходження громадськими об’єднаннями попередньої акредитації у ВККС перед тим, як оцінювати суддів.

Кабмін визначив Мінцифри головним розпорядником бюджету на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.

ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді

Після майже 3 годин обговорення ВККС вирішила оголосити перерву у питанні щодо затвердження Положення про регулярне оцінювання судді.

Кабмін перерозподілив 23 млн грн на виплати за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

23,6 млн грн, виділені Мін’юсту на забезпечення захисту інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикційних органах, підуть на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Верховний Суд висловився щодо підстав звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який вперше вчинив СЗЧ

За умови добровільного звернення до суду та згоди командира військової частини на подальше проходження засудженим військової служби, військовослужбовець, який вперше вчинив СЗЧ, може бути звільнений, в тому числі Верховним Судом, від кримінальної відповідальності.

