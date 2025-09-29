В системе видеоконференцсвязи произошел технический сбой — что известно

Сейчас в системе видеоконференцсвязи проводятся технические работы.

Фото: sv.ki.court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что 29 сентября произошел технический сбой в системе видеоконференцсвязи.

В ведомстве заявили, что в настоящее время специалисты проводят технические работы.

«Сейчас проводится восстановление стабильной работы системы», — заявили в ГП.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Государственная судебная администрация утвердила новую Концепцию Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), которая предусматривает использование в отдельных процессах искусственного интеллекта — в частности при генерации проектов документов и подборе оптимальной модели рассмотрения дела.

Также мы писали, как подать заявление на видеоприем или рассмотрение документов на сайте ВКЗ или через портал Судебной власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.