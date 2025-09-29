Акції «Кіровоградського рудоуправління», що належать росіянину Кабаргіну, можуть стягнути в дохід держави

Міністерство юстиції просить ВАКС стягнути в дохід держави понад 52 відсотків від загальної кількості акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява від Міністерства юстиції про застосування до Сергія Кабаргіна санкції. Мін’юст просить стягнути в дохід держави понад 52% від загальної кількості акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління».

У відомстві зазначили, що Кабаргін є російським бізнесменом, співвласником російського холдингу «Титан-2». Холдинг Титан-2 здійснює будівництво об’єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом».

Холдинг «Титан-2» є генеральним підрядником у будівництві нових енергоблоків Ленінградської атомної електростанції - 2, Курської атомної електростанції -2.

«Міністерство юстиції України просить стягнути в дохід держави 52,7595% від загальної кількості акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління», - заявили у відомстві.

Товариство було створено в 1935 році для забезпечення вогнетривкою сировиною підприємства металургійної промисловості. АТ «Кіровоградське рудоуправління» має дозвіл на користування надрами та спеціалізується на видобутку вторинних каолінів. Сировинною базою АТ «Кіровоградське рудоуправління» є Обознівське родовище вторинних каолінів.

Каолін – це природний білий глинистий мінерал. Каолін входить до переліку корисних копалин загальнодержавного значення та має широкий спектр використання. Каолін використовується для виготовлення високоякісних вогнетривких виробів, при виробництві керамічних матеріалів, таких як фарфор, фаянс, керамічна плитка, сантехніка, використовується в нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості, також при виробництві косметичних засобів, гумових виробів, цементу та при очищенні води.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.