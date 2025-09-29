Практика судів
  1. В Україні

Акції «Кіровоградського рудоуправління», що належать росіянину Кабаргіну, можуть стягнути в дохід держави

15:46, 29 вересня 2025
Міністерство юстиції просить ВАКС стягнути в дохід держави понад 52 відсотків від загальної кількості акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління».
Акції «Кіровоградського рудоуправління», що належать росіянину Кабаргіну, можуть стягнути в дохід держави
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява від Міністерства юстиції про застосування до Сергія Кабаргіна санкції. Мін’юст просить стягнути в дохід держави понад 52% від загальної кількості акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління».

У відомстві зазначили, що Кабаргін є російським бізнесменом, співвласником російського  холдингу «Титан-2». Холдинг Титан-2 здійснює будівництво об’єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом».

Холдинг «Титан-2» є генеральним підрядником у будівництві нових енергоблоків Ленінградської атомної електростанції - 2, Курської атомної електростанції -2.

«Міністерство юстиції України просить стягнути в дохід держави 52,7595% від загальної кількості акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління», - заявили у відомстві.

Товариство було створено в 1935 році для забезпечення вогнетривкою сировиною підприємства металургійної промисловості. АТ «Кіровоградське рудоуправління» має дозвіл на користування надрами та спеціалізується на видобутку вторинних каолінів. Сировинною базою АТ «Кіровоградське рудоуправління» є Обознівське родовище вторинних каолінів.

Каолін – це природний білий глинистий мінерал. Каолін входить до переліку корисних копалин загальнодержавного значення та має широкий спектр використання. Каолін використовується для виготовлення високоякісних вогнетривких виробів, при виробництві керамічних матеріалів, таких як фарфор, фаянс, керамічна плитка, сантехніка, використовується в нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості, також при виробництві косметичних засобів, гумових виробів, цементу та при очищенні води.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд росія мінюст ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Представники громадських організацій будуть проходити тренінг в НШСУ перед тим, як оцінювати суддів – які пропозиції до положення про регулярне оцінювання судді підготувала робоча група

За словами члена ВККС Сергія Чумака, робоча група врахувала пропозиції громадських активістів і виключила з положення про регулярне оцінювання судді необхідність проходження громадськими об’єднаннями попередньої акредитації у ВККС перед тим, як оцінювати суддів.

Кабмін визначив Мінцифри головним розпорядником бюджету на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.

ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді

Після майже 3 годин обговорення ВККС вирішила оголосити перерву у питанні щодо затвердження Положення про регулярне оцінювання судді.

Кабмін перерозподілив 23 млн грн на виплати за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

23,6 млн грн, виділені Мін’юсту на забезпечення захисту інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикційних органах, підуть на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Верховний Суд висловився щодо підстав звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який вперше вчинив СЗЧ

За умови добровільного звернення до суду та згоди командира військової частини на подальше проходження засудженим військової служби, військовослужбовець, який вперше вчинив СЗЧ, може бути звільнений, в тому числі Верховним Судом, від кримінальної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду