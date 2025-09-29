Акции «Кировоградского рудоуправления», принадлежащие россиянину Кабаргину, могут быть взысканы в доход государства

Министерство юстиции просит ВАКС взыскать в доход государства более 52 процентов от общего количества акций АО «Кировоградское рудоуправление».

Во Высший антикоррупционный суд поступил иск от Министерства юстиции о применении санкций к Сергею Кабаргину. Минюст просит взыскать в доход государства более 52% от общего количества акций АО «Кировоградское рудоуправление».

В ведомстве отметили, что Кабаргин является российским бизнесменом, совладельцем российского холдинга «Титан-2». Холдинг «Титан-2» занимается строительством объектов атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности и является стратегическим партнером российской госкорпорации по атомной энергии «Росатом».

Холдинг «Титан-2» выступает генеральным подрядчиком при строительстве новых энергоблоков Ленинградской атомной электростанции-2 и Курской атомной электростанции-2.

«Министерство юстиции Украины просит взыскать в доход государства 52,7595% от общего количества акций АО «Кировоградское рудоуправление», — заявили в ведомстве.

Общество было создано в 1935 году для обеспечения огнеупорным сырьем предприятий металлургической промышленности. АО «Кировоградское рудоуправление» имеет разрешение на пользование недрами и специализируется на добыче вторичных каолинов.

Сырьевой базой АО «Кировоградское рудоуправление» является Обозновское месторождение вторичных каолинов.

Каолин — это природный белый глинистый минерал. Он входит в перечень полезных ископаемых общегосударственного значения и имеет широкий спектр применения. Каолин используется для производства высококачественных огнеупорных изделий, при производстве керамических материалов, таких как фарфор, фаянс, керамическая плитка, сантехника, применяется в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также при производстве косметических средств, резиновых изделий, цемента и при очистке воды.

