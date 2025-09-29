Цивільний кодекс має перетворитися на «супермаркет» правових можливостей для кожного українця – Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук заявив, що до розробки нової редакції Цивільного кодексу буде активно долучене «громадянське суспільство та експерти».

Цивільний кодекс має перетворитися на своєрідний «супермаркет» правових можливостей для кожного українця. Про це зазначив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук за результатами засідання робочої групи з рекодифікації цивільного законодавства.

Нагадаємо, Руслан Стефанчук разом з широкою групою колег з різних фракцій наразі зареєстрував два законопроекти, які стосуються фундаментальних частин Цивільного кодексу. Це законопроекти 14056, який стосується змін до книги І ЦК «Загальні положення», та 14057 — стосовно книги другої «Особисті права». За задумом авторів, перелік особистих прав має значно розширитися і включати нові медичні, репродуктивні, соціальні, ідентифікаційні, інформаційні та цифрові права.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», серед іншого пропонується прописати у ЦК право фізичних осіб на особистий чи родовий герб, «право на честь, репутацію», право на інформаційний спокій (зокрема, включатиме право не відповідати у соцмережах у вихідні дні) тощо.

Також законопроектом пропонується визначити право на цифрову приватність. А саме, обробка даних стосовно цифрового образу фізичної особи, її особистих цифрових нотаток, цифрової кореспонденції здійснюється лише за інформованою згодою фізичної особи та з дотриманням вимог закону. Слід зауважити, що у світлі різних ініціатив уряду щодо збору персональних даних громадян, відповідні зміни є досить актуальними.

Разом з тим, законопроект 14057 вже наштовхнувся на критику через нове регулювання права на спростування недостовірної інформації. Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, відомий своїм законопроектом 11321 щодо порядку видалення коментарів читачів під публікаціями у медіа та ініціативами стосовно заборони «Телеграму», навіть відкликав свій підпис, визнавши, що не зміг прочитати повний текст законопроекту, участь в розробці якого брав. Слід зауважити, що законопроект 14057 налічує 64 сторінки.

Отже, Руслан Стефанчук зауважив, що готується до розгляду законопроектів у парламенті та сподівається на широку підтримку. Окремо він підкреслив, що «оновлення Цивільного кодексу — це не лише справа юристів чи науковців», і до роботи активно залучається громадянське суспільство, журналісти та експерти. Втім, які поправки до ЦК збирається внести «громадянське суспільство та експерти», поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

