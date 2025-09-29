Практика судів
Цивільний кодекс має перетворитися на «супермаркет» правових можливостей для кожного українця – Руслан Стефанчук

10:15, 29 вересня 2025
Руслан Стефанчук заявив, що до розробки нової редакції Цивільного кодексу буде активно долучене «громадянське суспільство та експерти».
Цивільний кодекс має перетворитися на «супермаркет» правових можливостей для кожного українця – Руслан Стефанчук
Цивільний кодекс має перетворитися на своєрідний «супермаркет» правових можливостей для кожного українця. Про це зазначив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук за результатами засідання робочої групи з рекодифікації цивільного законодавства.

Нагадаємо, Руслан Стефанчук разом з широкою групою колег з різних фракцій наразі зареєстрував два законопроекти, які стосуються фундаментальних частин Цивільного кодексу. Це законопроекти 14056, який стосується змін до книги І ЦК «Загальні положення», та 14057 — стосовно книги другої «Особисті права». За задумом авторів, перелік особистих прав має значно розширитися і включати нові медичні, репродуктивні, соціальні, ідентифікаційні, інформаційні та цифрові права.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», серед іншого пропонується прописати у ЦК право фізичних осіб на особистий чи родовий герб, «право на честь, репутацію», право на інформаційний спокій (зокрема, включатиме право не відповідати у соцмережах у вихідні дні) тощо.

Також законопроектом пропонується визначити право на цифрову приватність. А саме, обробка даних стосовно цифрового образу фізичної особи, її особистих цифрових нотаток, цифрової кореспонденції здійснюється лише за інформованою згодою фізичної особи та з дотриманням вимог закону. Слід зауважити, що у світлі різних ініціатив уряду щодо збору персональних даних громадян, відповідні зміни є досить актуальними.

Разом з тим, законопроект 14057 вже наштовхнувся на критику через нове регулювання права на спростування недостовірної інформації. Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, відомий своїм законопроектом 11321 щодо порядку видалення коментарів читачів під публікаціями у медіа та ініціативами стосовно заборони «Телеграму», навіть відкликав свій підпис, визнавши, що не зміг прочитати повний текст законопроекту, участь в розробці якого брав. Слід зауважити, що законопроект 14057 налічує 64 сторінки.

Отже, Руслан Стефанчук зауважив, що готується до розгляду законопроектів у парламенті та сподівається на широку підтримку. Окремо він підкреслив, що «оновлення Цивільного кодексу — це не лише справа юристів чи науковців», і до роботи активно залучається громадянське суспільство, журналісти та експерти. Втім, які поправки до ЦК збирається внести «громадянське суспільство та експерти», поки невідомо. 

Автор: Наталя Мамченко

Руслан Стефанчук

Цивільний кодекс має перетворитися на «супермаркет» правових можливостей для кожного українця – Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук заявив, що до розробки нової редакції Цивільного кодексу буде активно долучене «громадянське суспільство та експерти».

