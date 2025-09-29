Практика судов
Гражданский кодекс должен превратиться в «супермаркет» правовых возможностей для каждого украинца – Руслан Стефанчук

10:15, 29 сентября 2025
Руслан Стефанчук заявил, что к разработке новой редакции Гражданского кодекса будет активно привлечено «гражданское общество и эксперты».
Гражданский кодекс должен превратиться в своего рода «супермаркет» правовых возможностей для каждого украинца. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук по результатам заседания рабочей группы по рекодификации гражданского законодательства.

Напомним, Руслан Стефанчук вместе с широкой группой коллег из разных фракций на данный момент зарегистрировал два законопроекта, касающихся фундаментальных частей Гражданского кодекса. Это законопроекты 14056, который касается изменений в книгу I ГК «Общие положения», и 14057 — касательно книги второй «Личные права». По замыслу авторов, перечень личных прав должен значительно расшириться и включать новые медицинские, репродуктивные, социальные, идентификационные, информационные и цифровые права.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», среди прочего предлагается прописать в ГК право физических лиц на личный или родовой герб, «право на честь, репутацию», право на информационное спокойствие (в частности, будет включать право не отвечать в соцсетях в выходные дни) и т.д.

Также законопроектом предлагается определить право на цифровую приватность. А именно, обработка данных относительно цифрового образа физического лица, его личных цифровых заметок, цифровой корреспонденции осуществляется только с информированного согласия физического лица и с соблюдением требований закона. Следует заметить, что в свете различных инициатив правительства по сбору персональных данных граждан, соответствующие изменения являются достаточно актуальными.

Вместе с тем, законопроект 14057 уже столкнулся с критикой из-за нового регулирования права на опровержение недостоверной информации. Глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, известный своим законопроектом 11321 о порядке удаления комментариев читателей под публикациями в медиа и инициативами относительно запрета «Телеграма», даже отозвал свою подпись, признав, что не смог прочитать полный текст законопроекта, в разработке которого принимал участие. Следует заметить, что законопроект 14057 насчитывает 64 страницы.

Следовательно, Руслан Стефанчук отметил, что готовится к рассмотрению законопроектов в парламенте и надеется на широкую поддержку. Отдельно он подчеркнул, что «обновление Гражданского кодекса — это не только дело юристов или ученых», и к работе активно привлекается гражданское общество, журналисты и эксперты. Впрочем, какие поправки в ГК собирается внести «гражданское общество и эксперты», пока неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко

Руслан Стефанчук

Дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны будут выплачивать из средств спецфонда, которым распоряжается ГСА

Сотрудники Службы судебной охраны с прифронтовых территорий могут получить до 200% должностного оклада дополнительного вознаграждения, но выплачивать его будут за счет средств спецфонда, которым распоряжается ГСА .

В Верховном Суде сообщили, почему очень трудно обеспечить единство и стабильность судебной практики – известны причины

Проблемы возникают в результате регулярных изменений в законодательство, из-за качества законов, а также благодаря действиям самого Верховного Суда.

Узнать, на какой адрес поступит повестка от ТЦК, если мужчина не становился на учет, можно через выписку о месте жительства на портале «Дия»

Автоматическая постановка на воинский учет без ТЦК и ВЛК мужчин 25-60 лет произойдет по месту жительства, данные о котором возьмут в том числе из ведомственной системы ГМС, а в случае, когда место жительства не зарегистрировано или не задекларировано — на учет поставят ТЦК, которые определит Генштаб.

«У всех судей есть определенная профессиональная деформация, которая не позволяет быть полностью объективными» – ВККС о необходимости регулярного оценивания судей

В ВККС считают положительной практику оценивания судей судьями – каждый судья сможет посмотреть на себя глазами коллег.

