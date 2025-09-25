Практика судов
В Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право граждан на личный герб

12:15, 25 сентября 2025
Физическое лицо, личный или родовой герб которого незаконно используется другими лицами, будет иметь право требовать прекращения такого использования – изменения в Гражданский кодекс.
Фото: Family Tree
Народные депутаты предлагают предусмотреть право граждан на личный или родовой герб в новой редакции Гражданского кодекса. Соответствующие изменения изложены в законопроекте 14057.

Так, непосредственно в Гражданском кодексе, в случае принятия законопроекта, будет предусмотрено, что физическое лицо имеет право на учреждение, использование и защиту личного, родового герба как способа идентификации физического лица и/или его принадлежности к определенному роду (его отдельной линии).

Личный, родовой герб должен иметь индивидуальный характер и соответствовать устоявшимся геральдическим правилам. Герб признается имеющим индивидуальный характер, если общее впечатление, которое он производит на информированного пользователя, отличается от общего впечатления, которое производит на такого пользователя любой другой герб.

Личный, родовой герб может содержать графические изображения, цветовую гамму, символику, девизы и другие геральдические элементы. Личный, родовой герб не может содержать символику, изготовление, распространение и публичное использование которой в Украине запрещено законом.

Использование личного герба возможно при информированном согласии физического лица. Использование родового герба возможно только с соблюдением прав членов семьи и культурного наследия. Личный, родовой герб может быть зарегистрирован как торговая марка или как часть торговой марки или другого объекта права интеллектуальной собственности в соответствии с действующим законодательством.

Физическое лицо, личный, родовой герб которого незаконно используется другими лицами, имеет право требовать прекращения такого использования.

Положения этой статьи не применяются к родовым гербам, которые являются частью государственной или местной символики, или в случае их использования для обеспечения национальной безопасности, сохранения культурного наследия или в интересах правосудия, при условии соблюдения требований закона.

Также в Гражданском кодексе предлагается предусмотреть «право на честь, репутацию».

Так, физическое лицо имеет право на честь как положительную социальную оценку лица со стороны окружающих, которая основывается на согласованности его поведения с добропорядочностью (boni mores).

Физическое лицо имеет право на репутацию как приобретенную лицом общественную оценку его деловых и/или профессиональных качеств при выполнении трудовых, должностных, служебных, военных, общественных или иных обязанностей.

Физическое лицо имеет право формировать, изменять и/или использовать свою репутацию в различных сферах своей деятельности способом, который не противоречит Конституции Украины, настоящему Кодексу и/или другому закону, а также согласуется с добропорядочностью (boni mores).

Физическое лицо в знак признания его заслуг может быть отмечено, награждено или поощрено иным образом.

Также законопроект предусматривает, что информация, касающаяся репутации физического лица, может быть использована в научных, образовательных, журналистских, аналитических целях при условии соблюдения принципа объективности. Критика физического лица не должна нарушать презумпцию невиновности, принцип объективности и должна согласовываться с добропорядочностью (boni mores).

Физическое лицо имеет право обратиться в суд с иском о защите его чести, репутации, возмещении, компенсации нанесенного вреда.

Автор: Наталя Мамченко

