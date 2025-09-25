Практика судів
У Цивільному кодексі пропонується передбачити право громадян на особистий герб

12:15, 25 вересня 2025
Фізична особа, особистий чи родовий герб якої незаконно використовується іншими особами, буде мати право вимагати припинення такого використання – зміни до Цивільного кодексу.
Фото: Family Tree
Народні депутати пропонують передбачити право громадян на особистий чи родовий герб у новій редакції Цивільного кодексу. Відповідні зміни викладені у законопроекті 14057.

Так, безпосередньо у Цивільному кодексі у разі прийняття законопроекту буде передбачено, що фізична особа має право на заснування, використання та захист особистого, родового герба як способу ідентифікації фізичної особи та/або її належності до певного роду (його окремої лінії).

Особистий, родовий герб повинен мати індивідуальний характер та відповідати усталеним геральдичним правилам.

Герб визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший герб.

Особистий, родовий герб може містити графічні зображення, кольорову гаму, символіку, девізи та інші геральдичні елементи. Особистий, родовий герб не може містити символіку, виготовлення, поширення та публічне використання якої в Україні заборонено законом.

Використання особистого герба можливе за інформованою згодою фізичної особи. Використання родового герба можливе лише з дотриманням прав членів родини та культурної спадщини. Особистий, родовий герб може бути зареєстрований як торговельна марка або як частина торговельної марки або іншого об’єкта права інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства.

Фізична особа, особистий, родовий герб якої незаконно використовується іншими особами, має право вимагати припинення такого використання.

Положення цієї статті не застосовуються до родових гербів, що є частиною державної або місцевої символіки, або в разі їх використання для забезпечення національної безпеки, збереження культурної спадщини або в інтересах правосуддя, за умови дотримання вимог закону.

Також у Цивільному кодексу пропонується передбачити «право на честь, репутацію».

Так, фізична особа має право на честь як позитивну соціальну оцінку особи з боку оточуючих, що ґрунтується на узгодженості її поведінки з доброзвичайністю (boni mores).

Фізична особа має право на репутацію як набуту особою суспільну оцінку її ділових та/або професійних якостей при виконанні трудових, посадових, службових, військових, громадських або інших обов’язків.

Фізична особа має право формувати, змінювати та/або використовувати свою репутацію в різних сферах своєї діяльності у спосіб, що не суперечить Конституції України, цьому Кодексу та/або іншому закону, а також узгоджується із доброзвичайністю (boni mores).

Фізична особа на визнання її заслуг може бути відзначена, нагороджена або заохочена іншим чином.

Також законопроект передбачає, що інформація, що стосується репутації фізичної особи, може бути використана в наукових, освітніх, журналістських, аналітичних цілях за умови дотримання принципу об'єктивності. Критика фізичної особи не повинна порушувати презумпцію невинуватості, принцип об’єктивності та має узгоджуватись із доброзвичайністю (boni mores).

Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її честі, репутації, відшкодування, компенсацію завданої шкоди.

Автор: Наталя Мамченко

