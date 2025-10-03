Директор коледжу за майже 2 мільйони гривень допоміг 110 чоловікам уникнути мобілізації — суд залишив його під вартою

Адвокат просив заставу в 242 тисячі гривень замість тримання під вартою.

Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу адвоката 48-річного директора коледжу, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування та зарахування до навчального закладу. Захисник просив замінити запобіжний захід на м’якший — не пов’язаний з арештом, або ж встановити заставу у розмірі 242 240 гривень. Про це повідомили у суді.

Фіктивне працевлаштування і хабарі в коледжі

За даними СБУ, рівненського адвоката, який за сумісництвом є директором одного із коледжів Рівненщини, підозрюють в організації фіктивного зарахування на роботу військовозобов’язаних осіб. Після отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у навчальному закладі, він почав активно набирати викладачів та студентів.

Так, підозрюваний за грошову винагороду пропонував чоловікам призовного віку без відповідної освіти влаштуватися до коледжу на посаду викладачів, або ж – оформити їх на денну форму навчання.

За даними слідства, вартість таких послуг за працевлаштування на викладацьку посаду становила від 1 тисячі 100 доларів до 2 тисяч 800 доларів США.

Також директора коледжу підозрюють у тому, що він отримав від 110 чоловіків хабарі від 17 тисяч 500 гривень до 30 тисяч гривень і зарахував їх студентами на денну форму навчання – без проведення вступної кампанії та подальшого навчання.

Після оформлення на роботу та навчання військовозобов’язані особи отримували відстрочки від призову на військову службу до лав ЗСУ.

Кримінальні провадження і запобіжний захід

Слідчі повідомили 48-річному посадовцю про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст.368-3 (одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду) та ч.1 ст.114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.

Місцевий суд задоволив клопотання СБУ та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Апеляція захисту і рішення суду

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, захисник підозрюваного оскаржив ухвалу слідчого судді до Рівненського апеляційного суду. Просив ухвалити нове рішення — про обрання його підзахисному запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

Зважаючи на те, що злочини, які інкримінуються підозрюваному, кваліфікуються, як середньої тяжкості, просив застосувати альтернативний запобіжний захід — заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

Проти задоволення апеляційної скарги заперечив прокурор та вказав на ризики, які існують у цьому кримінальному провадженні. Серед основних — незаконний вплив на свідків, частина яких почала давати викривальні свідчення; переховування від органів досудового розслідування та суду.

Прокурор нагадав учасникам судового розгляду, що підозрюваний створив умови особам призовного віку для ухилення від мобілізації під час воєнного стану, що загрожує національній безпеці та, відповідно до норм чинного законодавства, виключає застосування до підозрюваних запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

Рівненський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ постановив: оскаржувану ухвалу місцевого суду залишити без змін, апеляційну скаргу захисника підозрюваного — без задоволення.

