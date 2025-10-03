Директор колледжа почти за 2 миллиона гривен помог 110 мужчинам избежать мобилизации — суд оставил его под стражей

Адвокат просил залог в 242 тысяч гривен вместо содержания под стражей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд отклонил жалобу адвоката 48-летнего директора колледжа, которого подозревают в организации схемы уклонения от мобилизации через фиктивное трудоустройство и зачисление в учебное заведение. Защитник просил заменить меру пресечения на более мягкую — не связанную с арестом, либо установить залог в размере 242 240 гривен. Об этом сообщили в суде.

Фиктивное трудоустройство и взятки в колледже

По данным СБУ, ровенского адвоката, который по совместительству является директором одного из колледжей Ровенщины, подозревают в организации фиктивного трудоустройства военнообязанных лиц. После получения лицензии на осуществление образовательной деятельности в учебном заведении, он начал активно набирать преподавателей и студентов.

Так, подозреваемый за денежное вознаграждение предлагал мужчинам призывного возраста без соответствующего образования устроиться в колледж на должность преподавателей либо оформить их на дневную форму обучения.

По данным следствия, стоимость таких услуг по трудоустройству на преподавательскую должность составляла от 1100 до 2800 долларов США.

Также директора колледжа подозревают в том, что он получил от 110 мужчин взятки в размере от 17 500 до 30 000 гривен и зачислил их студентами на дневную форму обучения — без проведения вступительной кампании и дальнейшего обучения.

После оформления на работу и обучение военнообязанные лица получали отсрочку от призыва на военную службу в ряды ВСУ.

Уголовные производства и мера пресечения

Следователи сообщили 48-летнему должностному лицу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-3 (получение служебным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды для себя за совершение действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предоставляет такую выгоду) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины.

Местный суд удовлетворил ходатайство СБУ и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Апелляция защиты и решение суда

Не согласившись с решением суда первой инстанции, защитник подозреваемого обжаловал постановление следственного судьи в Ровенский апелляционный суд. Просил вынести новое решение — об избрании его подзащитному меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Учитывая, что преступления, инкриминируемые подозреваемому, квалифицируются как средней тяжести, просил применить альтернативную меру пресечения — залог в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 242 240 гривен.

Против удовлетворения апелляционной жалобы возражал прокурор и указал на риски, существующие в этом уголовном производстве. Среди основных — незаконное влияние на свидетелей, часть которых начала давать изобличающие показания; уклонение от органов досудебного расследования и суда.

Прокурор напомнил участникам судебного рассмотрения, что подозреваемый создал условия для лиц призывного возраста с целью уклонения от мобилизации во время военного положения, что угрожает национальной безопасности и, в соответствии с нормами действующего законодательства, исключает применение к подозреваемым меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел постановил: обжалуемое постановление местного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защитника подозреваемого — без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.