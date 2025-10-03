Практика судів
У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам за 5-15 тисяч доларів

19:36, 3 жовтня 2025
Підозрювані, серед яких троє посередників та двоє лікарів, допомагали військовозобов’язаним уникати призову, оформлюючи підроблені медичні документи для виїзду за кордон.
У Львові судитимуть п’ятьох осіб, які за гроші допомагали встановлювати військовозобов’язаним фіктивні діагнози для незаконного перетину кордону. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зокрема, до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох членів організованої злочинної групи та двох лікарів, які не входили до її складу, за сприяння незаконному перетинанню державного кордону та підробці документів.

За даними слідства, до складу організованої групи входили мешканець Львівської області та двоє жителів Тернопільщини.

За 5-15 тисяч доларів з особи вони допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникати призову та виїжджати за межі України. До злочинної діяльності залучили двох лікарів, які оформлювали фіктивне стаціонарне лікування в медичних закладах.

В подальшому чоловікам виготовляли фіктивні медичні документи з неіснуючими діагнозами.

На основі цих фальшивих медичних виписок військово-облікові документи змінювалися: чоловіків визнавали непридатними та знімали з військового обліку. Це відкривало їм шлях для безперешкодного перетину кордону. У деяких випадках організатор самостійно підробляв документи.

За даними слідства, послугами підозрюваних скористалися  щонайменше 18 чоловіків.

Членам організованої групи інкримінують: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України) та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Організатору групи інкримінують: підробку офіційних документів (ч. 1, 3 ст. 358 КК України) та заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

Лікарям висунуто обвинувачення у пособництві в перешкоджанні діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України) та підробці офіційних документів (ч. 1, 3 ст. 358 КК України).

Одному з лікарів додатково інкримінують пособництво в організації незаконного переправлення осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

За клопотанням прокуратури всім членам організованої групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Лікарів звільнено з посад.

Львів хабар мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

