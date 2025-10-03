Практика судов
  1. В Украине

Во Львове будут судить врачей, которые ставили фиктивные диагнозы уклонистам за 5–15 тысяч долларов

19:36, 3 октября 2025
Подозреваемые, среди которых трое посредников и двое врачей, помогали военнообязанным избегать призыва, оформляя поддельные медицинские документы для выезда за границу.
Во Львове будут судить врачей, которые ставили фиктивные диагнозы уклонистам за 5–15 тысяч долларов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове будут судить пятерых лиц, которые за деньги помогали устанавливать военнообязанным фиктивные диагнозы для незаконного пересечения границы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В частности, в суд направлен обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы и двух врачей, которые не входили в ее состав, за содействие незаконному пересечению государственной границы и подделку документов.

По данным следствия, в состав организованной группы входили житель Львовской области и двое жителей Тернопольщины.

За 5–15 тысяч долларов с человека они помогали военнообязанным мужчинам избегать призыва и выезжать за пределы Украины. К преступной деятельности привлекли двух врачей, которые оформляли фиктивное стационарное лечение в медицинских учреждениях.

В дальнейшем мужчинам изготавливали фиктивные медицинские документы с несуществующими диагнозами.

На основании этих поддельных медицинских выписок военно-учетные документы изменялись: мужчин признавали непригодными и снимали с воинского учета. Это открывало им путь для беспрепятственного пересечения границы. В некоторых случаях организатор самостоятельно подделывал документы.

По данным следствия, услугами подозреваемых воспользовались как минимум 18 мужчин.

Членам организованной группы инкриминируют: воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) и организацию незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Организатору группы инкриминируют: подделку официальных документов (ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины) и завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины).

Врачам предъявлено обвинение в пособничестве в воспрепятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) и подделке официальных документов (ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины).

Одному из врачей дополнительно инкриминируют пособничество в организации незаконной переправки лиц через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры всем членам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Врачи уволены с должностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов взятка мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет дал рекомендации для назначения судьями КСУ Юлии Кириченко, Захару Тропину, Оксане Клименко и Тарасу Цимбалистому

В дальнейшем Верховная Рада должна определиться с двумя судьями КСУ из четырех кандидатов

Минобороны тестирует штрафы в «Резерв+» за нарушение воинского учета

Недавно Минобороны сообщило об автоматической постановке на учет мужчин 25-60 лет без ТЦК и ВВК, а теперь тестирует штрафы в «Резерв+»

Юрий Бучацкий, которого задержала СБУ, не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности – Минюст

В Минюсте подчеркнули, что задержанный заместитель начальника Управления Юрий Бучацкий не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности.

Международные партнеры финансируют зарплаты чиновников, но пока не согласились финансировать зарплаты военных – может ли сокращение окладов должностных лиц до 80 тысяч обеспечить увеличение зарплат военных

Зарплаты чиновников и должностных лиц финансируются за счет средств международных партнеров, но партнеры до сих пор не считают целесообразным финансировать зарплаты военнослужащих.

Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду