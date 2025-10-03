Во Львове будут судить врачей, которые ставили фиктивные диагнозы уклонистам за 5–15 тысяч долларов

Подозреваемые, среди которых трое посредников и двое врачей, помогали военнообязанным избегать призыва, оформляя поддельные медицинские документы для выезда за границу.

Во Львове будут судить пятерых лиц, которые за деньги помогали устанавливать военнообязанным фиктивные диагнозы для незаконного пересечения границы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В частности, в суд направлен обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы и двух врачей, которые не входили в ее состав, за содействие незаконному пересечению государственной границы и подделку документов.

По данным следствия, в состав организованной группы входили житель Львовской области и двое жителей Тернопольщины.

За 5–15 тысяч долларов с человека они помогали военнообязанным мужчинам избегать призыва и выезжать за пределы Украины. К преступной деятельности привлекли двух врачей, которые оформляли фиктивное стационарное лечение в медицинских учреждениях.

В дальнейшем мужчинам изготавливали фиктивные медицинские документы с несуществующими диагнозами.

На основании этих поддельных медицинских выписок военно-учетные документы изменялись: мужчин признавали непригодными и снимали с воинского учета. Это открывало им путь для беспрепятственного пересечения границы. В некоторых случаях организатор самостоятельно подделывал документы.

По данным следствия, услугами подозреваемых воспользовались как минимум 18 мужчин.

Членам организованной группы инкриминируют: воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) и организацию незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Организатору группы инкриминируют: подделку официальных документов (ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины) и завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины).

Врачам предъявлено обвинение в пособничестве в воспрепятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) и подделке официальных документов (ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины).

Одному из врачей дополнительно инкриминируют пособничество в организации незаконной переправки лиц через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры всем членам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Врачи уволены с должностей.

