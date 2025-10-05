Практика судів
  1. В Україні

З Днем вчителя: яскраві привітання педагогам

10:17, 5 жовтня 2025
Привітайте учителів в прозі або віршах.
В Україні День вчителя відзначають у першу неділю жовтня. У 2025 році свято припало на 5 жовтня.

Пропонуємо відправити улюбленому вчителю привітання і красиві листівки З Днем вчителя 2025.

З Днем вчителя в Україні 2025: вірші та проза

Від щирого серця вітаю зі Всесвітнім днем вчителя! Нехай ваша праця завжди цінується, нехай ваші старання і надії неодмінно будуть виправдані, нехай, завдяки вам, діти отримують міцні знання, нехай у Вашому житті завжди присутній чарівний світ добра і щастя!

***

У світі дуже багато інформації, і у всіх нас дуже мало часу, щоб охопити її повністю. Завдяки дорогим педагогам все складне стає зрозумілим, все потрібне — доступним. Дорогі вчителі, зі святом! Бажаємо вам натхнення і міцного здоров'я, сил і бадьорості!

***

Так щиро в цей день ми говоримо спасибі, вам учитель. Дякуємо за набуті нами навички, за вашу підтримку і нескінченне терпіння. Ми дуже вдячні Вам за вашу працю.

***

Учитель, зі святом! Бажаємо вам здорового і міцного сну, невичерпного і залізного терпіння, величезного і вічного здоров'я! Нехай буде щаслива ваша сім'я і ми будемо бачити вашу посмішку кожен день!

***

Дорогі наші, чудові вчителі, з днем вчителя вас, для нас ви найкращі, бажаємо вам миру і добра, нехай у вас завжди настрій буде на позитиві, а ми будемо намагатися цьому сприяти!

***

Учитель на диво завжди креативний,

Успішно працює в Zoom і онлайн.

Він завжди привітний і позитивний,

Всі фішки уроку упевнено знає.

Він дошку покаже інтерактивну

І фоном приємним здивує щодня.

Із вчителем завжди працюють активно.

Йому в цілім світі ніхто не рівня!

***

Наші милі, любі вчителі,

Вам поклон низький аж до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає.

***

З Днем учителя вітаю!

Будьте радісні завжди.

Хай уроки пролітають

Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно

В школі день проходить Ваш.

І радіють усі діти,

Як заходите Ви в клас!

***

Професія учителя важлива,

Вона цікава, копітка.

Наука — це велика сила.

Робота ця щоденна і важка.

Зі святом маєм честь вітати!

Бажати вам досягнень і вершин,

І щоб завжди хороший настрій мати,

І в колективі радісних хвилин.

***

З Днем учителя вітаю,

Щиро Вам я побажаю

Щоб учні завжди шанували,

Усі невзгоди відступали,

Благополуччя, затишку, надії,

Завжди збувались щоб всі мрії!

***

Низький уклін учителям,

Що сіють вічне і правдиве.

Це осінь з золотим гіллям

Приносить свято чорнобриве!

У ньому запах хризантем,

У ньому вічність і неспокій

Складних гіпотез й теорем

І мудрості життя уроки!

***

Мої вітання вчителям,

Прекрасним, щирим, креативним!

Шанує Вас уся земля,

Привіти шле із святом дивним!

Вам радості, натхненних днів,

Щоб була доля мудра й світла.

Дари щоб несла Вам вповні

Розкішні, пишні і привітні!

***

З Всесвітнім днем учителя

Я щиро Вас вітаю!

До праці Вам натхнення

І море сил бажаю.

Щоб задоволення завжди

Приносила робота,

Щоб лиш «куди зарплату діть»

Була у Вас турбота.

свято освіта

