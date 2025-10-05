С Днем учителя: яркие поздравления педагогам

В Украине День учителя отмечают в первое воскресенье октября. В 2025 году праздник выпал на 5 октября.
Предлагаем отправить любимому учителю поздравления и красивые открытки С Днем учителя 2025.
З Днем вчителя в Україні 2025: вірші та проза
Від щирого серця вітаю зі Всесвітнім днем вчителя! Нехай ваша праця завжди цінується, нехай ваші старання і надії неодмінно будуть виправдані, нехай, завдяки вам, діти отримують міцні знання, нехай у Вашому житті завжди присутній чарівний світ добра і щастя!
***
У світі дуже багато інформації, і у всіх нас дуже мало часу, щоб охопити її повністю. Завдяки дорогим педагогам все складне стає зрозумілим, все потрібне — доступним. Дорогі вчителі, зі святом! Бажаємо вам натхнення і міцного здоров'я, сил і бадьорості!
***
Так щиро в цей день ми говоримо спасибі, вам учитель. Дякуємо за набуті нами навички, за вашу підтримку і нескінченне терпіння. Ми дуже вдячні Вам за вашу працю.
***
Учитель, зі святом! Бажаємо вам здорового і міцного сну, невичерпного і залізного терпіння, величезного і вічного здоров'я! Нехай буде щаслива ваша сім'я і ми будемо бачити вашу посмішку кожен день!
***
Дорогі наші, чудові вчителі, з днем вчителя вас, для нас ви найкращі, бажаємо вам миру і добра, нехай у вас завжди настрій буде на позитиві, а ми будемо намагатися цьому сприяти!
***
Учитель на диво завжди креативний,
Успішно працює в Zoom і онлайн.
Він завжди привітний і позитивний,
Всі фішки уроку упевнено знає.
Він дошку покаже інтерактивну
І фоном приємним здивує щодня.
Із вчителем завжди працюють активно.
Йому в цілім світі ніхто не рівня!
***
Наші милі, любі вчителі,
Вам поклон низький аж до землі,
За завзятість у своїй роботі,
За знання, терпіння і турботу.
І нехай у найскрутніший час
Віра в краще не покине вас,
Зіронька надії не згасає,
І Господь життя оберігає.
***
З Днем учителя вітаю!
Будьте радісні завжди.
Хай уроки пролітають
Швидко й гарно, як ві сні.
Хай щасливо і успішно
В школі день проходить Ваш.
І радіють усі діти,
Як заходите Ви в клас!
***
Професія учителя важлива,
Вона цікава, копітка.
Наука — це велика сила.
Робота ця щоденна і важка.
Зі святом маєм честь вітати!
Бажати вам досягнень і вершин,
І щоб завжди хороший настрій мати,
І в колективі радісних хвилин.
***
З Днем учителя вітаю,
Щиро Вам я побажаю
Щоб учні завжди шанували,
Усі невзгоди відступали,
Благополуччя, затишку, надії,
Завжди збувались щоб всі мрії!
***
Низький уклін учителям,
Що сіють вічне і правдиве.
Це осінь з золотим гіллям
Приносить свято чорнобриве!
У ньому запах хризантем,
У ньому вічність і неспокій
Складних гіпотез й теорем
І мудрості життя уроки!
***
Мої вітання вчителям,
Прекрасним, щирим, креативним!
Шанує Вас уся земля,
Привіти шле із святом дивним!
Вам радості, натхненних днів,
Щоб була доля мудра й світла.
Дари щоб несла Вам вповні
Розкішні, пишні і привітні!
***
З Всесвітнім днем учителя
Я щиро Вас вітаю!
До праці Вам натхнення
І море сил бажаю.
Щоб задоволення завжди
Приносила робота,
Щоб лиш «куди зарплату діть»
Була у Вас турбота.
