Чи вважається металевий гараж нежитловою нерухомістю — позиція податкової

Стало відомо, чи може тимчасова споруда у вигляді металевого гаража без фундаменту бути віднесена до нежитлової нерухомості .

Металевий гараж без фундаменту не належить до об’єктів нежитлової нерухомості, адже така споруда є тимчасовою та не підлягає державній реєстрації. Про це повідомила Державна податкова служба України, пояснивши, як визначати податковий статус подібних споруд.

Що вважається нежитловою нерухомістю

Згідно з Податковим кодексом України, до нежитлової нерухомості належать капітальні будівлі — офісні, торговельні, промислові, складські, господарські приміщення, а також гаражі.

Проте, як зазначають податківці, гараж вважатиметься нерухомим майном лише за умови, що його переміщення неможливе без знецінення або зміни призначення.

Інакше кажучи, щоб споруда вважалася нерухомістю, вона повинна бути капітальною — мати фундамент, інженерні комунікації та бути зареєстрованою у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Металевий гараж без фундаменту — це тимчасова споруда

Відповідно до статті 181 Цивільного кодексу України та Закону №1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», не підлягають державній реєстрації права власності на тимчасові споруди, розташовані на земельній ділянці без фундаменту, які можна перемістити без пошкоджень чи втрати функціональності.

Таким чином, металевий гараж, що не має фундаменту, не є об’єктом нерухомого майна і, відповідно, не відноситься до нежитлової нерухомості.

«Тимчасова споруда у вигляді металевого гаража не вважається нерухомим майном, адже не є капітальною будівлею та не підлягає державній реєстрації», — пояснили у ДПС.

Що це означає для власників

Такі гаражі:

не потребують реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

не оподатковуються як нежитлова нерухомість;

можуть бути демонтовані або переміщені без юридичних наслідків, які стосуються капітальних споруд.

Однак податкова наголошує, що власникам слід чітко розуміти різницю між капітальними і тимчасовими спорудами, оскільки від цього залежить як податковий облік, так і юридичний статус власності.

