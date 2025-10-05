Считается ли металлический гараж нежилой недвижимостью — позиция налоговой

Стало известно, может ли временное сооружение в виде металлического гаража без фундамента быть отнесено к нежилой недвижимости.

Металлический гараж без фундамента не относится к объектам нежилой недвижимости, поскольку такое сооружение является временным и не подлежит государственной регистрации. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины, объяснив, как определяется налоговый статус подобных построек.

Что считается нежилой недвижимостью

Согласно Налоговому кодексу Украины, к нежилой недвижимости относятся капитальные здания — офисные, торговые, промышленные, складские, хозяйственные помещения, а также гаражи.

Однако, как отмечают налоговики, гараж будет считаться недвижимым имуществом только при условии, что его перемещение невозможно без обесценивания или изменения назначения.

Иными словами, чтобы сооружение считалось недвижимостью, оно должно быть капитальным — иметь фундамент, инженерные коммуникации и быть зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Металлический гараж без фундамента — это временное сооружение

Согласно статье 181 Гражданского кодекса Украины и Закону №1952-IV «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество», не подлежат государственной регистрации права собственности на временные сооружения, расположенные на земельном участке без фундамента, которые можно переместить без повреждений или потери функциональности.

Таким образом, металлический гараж, не имеющий фундамента, не является объектом недвижимого имущества и, соответственно, не относится к нежилой недвижимости.

«Временное сооружение в виде металлического гаража не считается недвижимым имуществом, так как не является капитальным зданием и не подлежит государственной регистрации», — пояснили в ГНС.

Что это означает для владельцев

Такие гаражи:

не требуют регистрации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество;

не облагаются налогом как нежилая недвижимость;

могут быть демонтированы или перемещены без юридических последствий, связанных с капитальными строениями.

Однако налоговая подчеркивает, что владельцам следует четко понимать разницу между капитальными и временными сооружениями, поскольку от этого зависит как налоговый учет, так и юридический статус собственности.

