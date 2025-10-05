Практика судов
  1. В Украине

Считается ли металлический гараж нежилой недвижимостью — позиция налоговой

17:48, 5 октября 2025
Стало известно, может ли временное сооружение в виде металлического гаража без фундамента быть отнесено к нежилой недвижимости.
Считается ли металлический гараж нежилой недвижимостью — позиция налоговой
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Металлический гараж без фундамента не относится к объектам нежилой недвижимости, поскольку такое сооружение является временным и не подлежит государственной регистрации. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины, объяснив, как определяется налоговый статус подобных построек.

Что считается нежилой недвижимостью

Согласно Налоговому кодексу Украины, к нежилой недвижимости относятся капитальные здания — офисные, торговые, промышленные, складские, хозяйственные помещения, а также гаражи.

Однако, как отмечают налоговики, гараж будет считаться недвижимым имуществом только при условии, что его перемещение невозможно без обесценивания или изменения назначения.

Иными словами, чтобы сооружение считалось недвижимостью, оно должно быть капитальным — иметь фундамент, инженерные коммуникации и быть зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Металлический гараж без фундамента — это временное сооружение

Согласно статье 181 Гражданского кодекса Украины и Закону №1952-IV «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество», не подлежат государственной регистрации права собственности на временные сооружения, расположенные на земельном участке без фундамента, которые можно переместить без повреждений или потери функциональности.

Таким образом, металлический гараж, не имеющий фундамента, не является объектом недвижимого имущества и, соответственно, не относится к нежилой недвижимости.

«Временное сооружение в виде металлического гаража не считается недвижимым имуществом, так как не является капитальным зданием и не подлежит государственной регистрации», — пояснили в ГНС.

Что это означает для владельцев

Такие гаражи:

  • не требуют регистрации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество;
  • не облагаются налогом как нежилая недвижимость;
  • могут быть демонтированы или перемещены без юридических последствий, связанных с капитальными строениями.

Однако налоговая подчеркивает, что владельцам следует четко понимать разницу между капитальными и временными сооружениями, поскольку от этого зависит как налоговый учет, так и юридический статус собственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги недвижимость

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва