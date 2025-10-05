На Миколаївщині чоловік продав гранати за 2000 гривень— йому повідомили про підозру

Під час обшуку в будинку підозрюваного правоохоронці знайшли понад сотню набоїв.

У Миколаївській області 49-річного чоловіка підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні, носінні та збуті боєприпасів. Про це повідомили у обласній прокуратурі.

За даними слідства, у вересні 2025 року чоловік вирішив заробити на продажі вибухових пристроїв і знайшов покупця у селищі Братське. Він домовився продати дві бойові гранати за 2000 гривень.

Під час обшуку в його будинку правоохоронці виявили та вилучили 115 набоїв калібру 7,62 мм до автоматичної зброї.

За клопотанням сторони обвинувачення судом чоловіку обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Встановлюється канал надходження бойових припасів, а також особи, які можуть причетні до її незаконного обігу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

