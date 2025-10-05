В Николаевской области мужчина продал гранаты за 2000 гривен — ему сообщили о подозрении

Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили более сотни патронов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаевской области 49-летнего мужчину подозревают в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте боеприпасов. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, в сентябре 2025 года мужчина решил заработать на продаже взрывных устройств и нашел покупателя в поселке Братское. Он договорился продать две боевые гранаты за 2000 гривен.

Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили и изъяли 115 патронов калибра 7,62 мм к автоматическому оружию.

По ходатайству стороны обвинения судом мужчине избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест.

Устанавливается канал поступления боеприпасов, а также лица, которые могут быть причастны к их незаконному обороту.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.