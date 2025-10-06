Практика судів
ВРП вперше затвердила нормативи для системного планування роботи судової влади

10:22, 6 жовтня 2025
Вища рада правосуддя вперше ухвалила нормативи кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, а також методики розрахунку чисельності суддів і прогнозованої кількості справ.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя 30 вересня затвердила нормативи кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, а також методики розрахунку чисельності суддів і прогнозованої кількості справ.

Такі документи Вища рада правосуддя для системного планування роботи судової влади затвердила вперше.

У пояснювальній записці вказано, що метою цих нормативів є запровадження єдиної методології планування, розподілу і перерозподілу ресурсів для забезпечення спроможності судів здійснювати правосуддя на належному рівні.

Фінансові нормативи визначають обсяг витрат, необхідних для повного та своєчасного здійснення правосуддя. До їхніх складників входить вартість розгляду однієї судової справи, розрахована на основі реальних потреб судів у фінансуванні.

Кадрові нормативи встановлюють оптимальну чисельність суддів і працівників апарату судів, у тому числі помічників суддів. Це дозволить ефективно планувати навантаження та забезпечити рівномірний розподіл фонду оплати праці між судами.

Матеріально-технічні нормативи передбачають визначення кількості обладнання, технічних засобів та предметів довгострокового користування, необхідних для належного функціонування судів.

ДСА України також розробила методики розрахунку чисельності суддів та прогнозованої кількості справ для судів першої та апеляційної інстанцій. Вони дозволяють визначити необхідну кількість суддів для обробки поточного та прогнозованого обсягу справ, а також використовуються для розрахунку вартості розгляду однієї справи.

У ВРП кажуть, що впровадження цих нормативів і методик сприятиме прозорості бюджетного процесу, більш обґрунтованому плануванню фінансування судової системи та забезпечить розподіл ресурсів на основі чітких і об’єктивних критеріїв.

ДСА ВРП

