ВСП впервые утвердил нормативы для системного планирования работы судебной власти

Высший совет правосудия впервые принял нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, а также методики расчета численности судей и прогнозируемого количества дел.

Такие документы Высший совет правосудия для системного планирования работы судебной власти утвердил впервые.

В пояснительной записке указано, что целью этих нормативов является внедрение единой методологии планирования, распределения и перераспределения ресурсов для обеспечения способности судов осуществлять правосудие на должном уровне.

Финансовые нормативы определяют объем расходов, необходимых для полного и своевременного осуществления правосудия. В их состав входят затраты на рассмотрение одного судебного дела, рассчитанные на основе реальных потребностей судов в финансировании.

Кадровые нормативы устанавливают оптимальную численность судей и сотрудников аппарата судов, включая помощников судей. Это позволит эффективно планировать нагрузку и обеспечить равномерное распределение фонда оплаты труда между судами.

Материально-технические нормативы предусматривают определение количества оборудования, технических средств и предметов долгосрочного пользования, необходимых для надлежащего функционирования судов.

ГСА Украины также разработала методики расчета численности судей и прогнозируемого количества дел для судов первой и апелляционной инстанций. Они позволяют определить необходимое количество судей для обработки текущего и прогнозируемого объема дел, а также используются для расчета стоимости рассмотрения одного дела.

В ВСП отмечают, что внедрение этих нормативов и методик будет способствовать прозрачности бюджетного процесса, более обоснованному планированию финансирования судебной системы и обеспечит распределение ресурсов на основе четких и объективных критериев.

