В судах первой и апелляционной инстанции должны осуществлять правосудие 12 267 судей – утверждены новые нормативы кадрового обеспечения судов

Высший совет правосудия утвердил нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, Методику расчета численности судей первой и апелляционной инстанции и Методику расчета прогнозируемого количества дел судов первой и апелляционной инстанций.

Как сообщил и. о. председателя ГСА Максим Пампура, расчеты демонстрируют, что для эффективного обеспечения правосудия в местных и апелляционных судах Украины должны осуществлять правосудие 12 267 судей, что почти в 3 раза больше, чем количество судей, осуществляющих правосудие в 2025 году.

Впрочем, как отметил и. о. главы ГСА, заполнение должностей судей зависит от финансового и материально-технического обеспечения судебной власти.

«Это очень прогрессивный документ. В ходе его разработки использован опыт Печерского райсуда города Киева, Киевского апелляционного суда, Закарпатского апелляционного суда и Нововолынского городского суда Волынской области», – сообщил глава рабочей группы по разработке и внедрению нормативов кадрового, финансового, материально-технического обеспечения, член ВСП Сергей Бурлаков.

Соответствующие нормативы одиннадцать присутствовавших в заседании членов Высшего совета правосудия утвердили без дискуссий.

Утвержденные ВСП нормативы и методики будут обнародованы несколько позже.

