У судах першої та апеляційної інстанції повинні здійснювати правосуддя 12 267 суддів – затверджено нові нормативи кадрового забезпечення судів

12:53, 30 вересня 2025
Вища рада правосуддя затвердила нормативи кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, Методику розрахунку чисельності суддів першої та апеляційної інстанції та Методику розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій.
Джерело фото: ВРП
Вища рада правосуддя 30 вересня 2025 року затвердила нормативи кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, Методику розрахунку чисельності суддів першої та апеляційної інстанції та Методику розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій.

Як повідомив в. о. голови ДСА Максим Пампура, розрахунки демонструють, що для ефективного забезпечення правосуддя в місцевих та апеляційних судах України повинні здійснювати правосуддя 12 267 суддів, що майже в 3 рази більше, ніж кількість суддів, яка здійснює правосуддя у 2025 році.

Втім, як зазначив в. о. голови ДСА, заповнення посад суддів залежить від фінансового та матеріально-технічного забезпечення судової влади.

«Це дуже прогресивний документ. Під час його розробки використано досвід Печерського райсуду міста Києва, Київського апеляційного суду, Закарпатського апеляційного суду та Нововолинського міського суду Волинської області», – повідомив голова робочої групи з розроблення та впровадження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення, член ВРП Сергій Бурлаков

Відповідні нормативи одинадцять присутніх у засіданні членів Вищої ради правосуддя затвердили без дискусій.

Затверджені ВРП нормативи та методики будуть оприлюднені дещо згодом.

Автор: В’ячеслав Хрипун

