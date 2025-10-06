В Укренерго закликають не вмикати потужні прилади ввечері — яка причина

Українців просять економно споживати електроенергію у вечірні години.

Укренерго просить українців утриматися від одночасного використання кількох енергоємних приладів у період з 17:00 до 22:00. Такий підхід дозволить знизити навантаження на енергосистему, яка перебуває під тиском через наслідки обстрілів, зазначають енергетики.

За даними Укренерго, станом на 09:00 понеділка, 6 жовтня, споживання електроенергії було вищим, ніж попереднього робочого дня - у п’ятницю, 3 жовтня.

"Причина - утримання хмарної погоди у більшості регіонів. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", - інформує Укренерго.

З огляду на погодні умови, зберігається потреба у раціональному використанні електроенергії.

Найбільші труднощі з електропостачанням наразі фіксуються у Шостці, частині Сумщини та в Чернігівській області, де обленерго вимушене запроваджувати аварійні відключення у дві черги.

