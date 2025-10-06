В Укрэнерго призывают не включать мощные приборы вечером — какая причина

Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.

Укрэнерго просит украинцев воздержаться от одновременного использования нескольких энергоемких приборов в период с 17:00 до 22:00. Такой подход позволит снизить нагрузку на находящуюся под давлением энергосистему из-за последствий обстрелов, отмечают энергетики.

По данным Укрэнерго, по состоянию на 09:00 понедельника, 6 октября, потребление электроэнергии было выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 3 октября.

"Причина - удержание облачной погоды в большинстве регионов. Это приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему росту уровня энергопотребления из общей сети", - информирует Укрэнерго.

В силу погодных условий сохраняется потребность в рациональном использовании электроэнергии.

Наибольшие трудности с электроснабжением фиксируются в Шостке, части Сумщины и в Черниговской области, где облэнерго вынуждено вводить аварийные отключения в две очереди.

