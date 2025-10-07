Практика судів
Зеленський запропонував ОБСЄ призначити спецпосланця щодо повернення викрадених Росією дітей

19:10, 7 жовтня 2025
Під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Володимир Зеленський запропонував призначити спеціального посланника, який сфокусується на поверненні українських дітей.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом  ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро. Про це повідомляє Офіс Президента.

Сторони обговорили підтримку України, повернення незаконно депортованих Росією українських дітей та подальший міжнародний тиск на РФ.

«Ми будемо раді, якщо ви, пане президенте, зможете зосередитися на темі викрадених українських дітей. Це для нас пріоритет, адже дітей не можна обмінювати, як військових чи полонених. Ми маємо повернути їх до родин, і голос ОБСЄ тут дуже важливий», — наголосив Зеленський.

Президент України запропонував призначити спеціального посланника при президентові ПА ОБСЄ, який сфокусується на питанні повернення дітей. Також він повідомив, що в ООН готують резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей, і закликав ОБСЄ підтримати її ухвалення.

У відповідь Пере Хуан Понс Самп’єтро заявив, що Парламентська асамблея приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Під час зустрічі сторони також обговорили спільні кроки для звільнення українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія.

Президент ПА ОБСЄ підкреслив важливість подальшого політичного та економічного тиску на Росію.

«Ми — понад 300 парламентарів із більш ніж 55 парламентів. Наш голос — не про зброю, але ми можемо підтримати політичні й економічні санкції, а також військову допомогу», — зазначив він.

Крім того, Пере Хуан Понс Самп’єтро повідомив, що візьме участь у четвертому парламентському саміті Кримської платформи, який відбудеться у листопаді в Стокгольмі.

