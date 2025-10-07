Практика судов
Зеленский предложил ОБСЕ назначить спецпосланника по возвращению похищенных Россией детей

19:10, 7 октября 2025
Во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Владимир Зеленский предложил назначить специального посланника, который сосредоточится на возвращении украинских детей.
Зеленский предложил ОБСЕ назначить спецпосланника по возвращению похищенных Россией детей
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро. Об этом сообщает Офис Президента.

Стороны обсудили поддержку Украины, возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей и дальнейшее международное давление на РФ.

«Мы будем рады, если вы, господин президент, сможете сосредоточиться на теме похищенных украинских детей. Это для нас приоритет, ведь детей нельзя обменивать, как военных или пленных. Мы должны вернуть их в семьи, и голос ОБСЕ здесь очень важен», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который сосредоточится на вопросе возвращения детей. Также он сообщил, что в ООН готовят резолюцию, осуждающую похищение и депортацию украинских детей, и призвал ОБСЕ поддержать её принятие.

В ответ Пере Хуан Понс Сампьетро заявил, что Парламентская ассамблея присоединится к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Во время встречи стороны также обсудили совместные шаги по освобождению украинских военнопленных и гражданских, которых незаконно удерживает Россия.

Президент ПА ОБСЕ подчеркнул важность дальнейшего политического и экономического давления на Россию.

«Мы — более 300 парламентариев из свыше 55 парламентов. Наш голос — не о оружии, но мы можем поддержать политические и экономические санкции, а также военную помощь», — отметил он.

Кроме того, Пере Хуан Понс Сампьетро сообщил, что примет участие в четвёртом парламентском саммите Крымской платформы, который состоится в ноябре в Стокгольме.

