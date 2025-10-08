Зеленський очікує, що потенціал українського виробництва дронів і ракет у 2026 році сягне $35 мільярдів

Президент обговорив із представниками інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій розвиток оборонної промисловості України.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками українських і міжнародних інвестиційних фондів та бізнес-асоціацій, під час якої обговорили розширення можливостей оборонно-промислового комплексу (ОПК) та відкриття нових напрямів співпраці.

Головними темами зустрічі стали збільшення виробничих спроможностей українського ОПК, розвиток спільних проєктів, а також створення експортних платформ зброї у Європі, США та інших країнах.

«Розраховуємо на продовження підтримки України. Для нас це один із нових напрямів, де ми можемо побачити реальне зростання співпраці та оборонної промисловості України. За нашою оцінкою, у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 мільярдів доларів», — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна готова ділитися своїми технологіями, розвивати спільне виробництво та співпрацю з міжнародними партнерами, водночас забезпечуючи контроль і захист власних розробок.

