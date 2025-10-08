Зеленский ожидает, что потенциал украинского производства дронов и ракет в 2026 году достигнет $35 миллиардов

Президент обсудил с представителями инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций развитие оборонной промышленности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями украинских и международных инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций, в ходе которой обсудили расширение возможностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и открытие новых направлений сотрудничества.

Главными темами встречи стали увеличение производственных мощностей украинского ОПК, развитие совместных проектов, а также создание экспортных платформ оружия в Европе, США и других странах.

«Мы рассчитываем на продолжение поддержки Украины. Для нас это одно из новых направлений, где мы можем увидеть реальный рост сотрудничества и оборонной промышленности Украины. По нашей оценке, в 2026 году потенциал производства только дронов и ракет составит уже 35 миллиардов долларов», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина готова делиться своими технологиями, развивать совместное производство и сотрудничество с международными партнерами, одновременно обеспечивая контроль и защиту собственных разработок.

