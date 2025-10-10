На Київщині та Дніпропетровщині запроваджено екстрені відключення світла після обстрілу РФ

Екстрені відключення світла запровадили у Броварському та Бориспільському районах Київської області.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 жовтня лівий берег Києва залишився без світла через російську атаку вночі, подекуди – немає води. Також складна ситуація залишається і в інших регіонах України. У Запоріжжі, наприклад, через пошкодження газових об’єктів – просять обмежити споживання газу. А у столиці світла немає з ночі.

Через ворожий обстріл на Київщині та Дніпропетровщині запроваджено екстрені відключення світла.

«Після масованої атаки ворога за командою Укренерго застосовують екстрені відключення в Київській області (Броварський та Бориспільський райони), а також в Дніпропетровській області», - заявили у компанії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді повідомила, що електропостачання в Києві планують відновити вже найближчими годинами.

