В Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света после обстрела РФ

Экстренные отключения света введены в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

Фото: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 октября левый берег Киева остался без света из-за российской атаки ночью, местами — нет воды. Также сложная ситуация сохраняется и в других регионах Украины. В Запорожье, например, из-за повреждения газовых объектов просят ограничить потребление газа. А в столице света нет с ночи.

Из-за вражеского обстрела в Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии.

«После массированной атаки врага по команде “Укрэнерго” применяются экстренные отключения в Киевской области (Броварский и Бориспольский районы), а также в Днепропетровской области», — заявили в компании.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде сообщила, что электроснабжение в Киеве планируют восстановить уже в ближайшие часы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.