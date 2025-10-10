На Рівненщині покарали чоловіка за розбійний напад на працівницю пошти

Зловмисник забрав із каси пошти приблизно 11 тисяч гривень, а потім скористався телефоном працівниці пошти, щоб перевести ще 10 тисяч гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський міський суд виніс вирок чоловікові, який у травні цього року вчинив розбійний напад на працівницю поштового відділення. Про це розповіли у прокуратурі.

Нападник, 45-річний житель Корнина, раніше вже був неодноразово судимий за крадіжки, розбій та навіть вбивство.

Під час нападу чоловік приставив ножа до горла працівниці пошти, зв’язав їй руки та поклав на землю. Він викрав із каси близько 11 тисяч гривень, а потім, скориставшись телефоном жінки, перевів через інтернет-банк ще 10 тисяч гривень на іншу картку, після чого забрав картку і втік.

Правоохоронці швидко затримали зловмисника в Рівному.

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувачений перебував під вартою з моменту затримання і визнав свою вину, заявляючи про щире каяття.

Слідчі завершили досудове розслідування, а прокурори Рівненської окружної прокуратури довели вину чоловіка у суді. Обтяжуючим фактором для нього став рецидив – нападник вже мав судимості за аналогічні злочини.

За сукупністю злочинів суд призначив йому остаточне покарання – 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. До набуття вироком законної сили чоловік залишатиметься у слідчому ізоляторі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.