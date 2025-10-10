Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині покарали чоловіка за розбійний напад на працівницю пошти

23:33, 10 жовтня 2025
Зловмисник забрав із каси пошти приблизно 11 тисяч гривень, а потім скористався телефоном працівниці пошти, щоб перевести ще 10 тисяч гривень.
На Рівненщині покарали чоловіка за розбійний напад на працівницю пошти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський міський суд виніс вирок чоловікові, який у травні цього року вчинив розбійний напад на працівницю поштового відділення. Про це розповіли у прокуратурі.

Нападник, 45-річний житель Корнина, раніше вже був неодноразово судимий за крадіжки, розбій та навіть вбивство.

Під час нападу чоловік приставив ножа до горла працівниці пошти, зв’язав їй руки та поклав на землю. Він викрав із каси близько 11 тисяч гривень, а потім, скориставшись телефоном жінки, перевів через інтернет-банк ще 10 тисяч гривень на іншу картку, після чого забрав картку і втік.

Правоохоронці швидко затримали зловмисника в Рівному.

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувачений перебував під вартою з моменту затримання і визнав свою вину, заявляючи про щире каяття.

Слідчі завершили досудове розслідування, а прокурори Рівненської окружної прокуратури довели вину чоловіка у суді. Обтяжуючим фактором для нього став рецидив – нападник вже мав судимості за аналогічні злочини.

За сукупністю злочинів суд призначив йому остаточне покарання – 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. До набуття вироком законної сили чоловік залишатиметься у слідчому ізоляторі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики