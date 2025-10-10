Практика судов
В Ровенской области наказали мужчину за разбойное нападение на работницу почты

23:33, 10 октября 2025
Злоумышленник забрал из кассы почты примерно 11 тысяч гривен, а затем воспользовался телефоном работницы почты, чтобы перевести еще 10 тысяч гривен.
Ровенский городской суд вынес приговор мужчине, который в мае этого года совершил разбойное нападение на сотрудницу почтового отделения. Об этом сообщили в прокуратуре.

Нападавший, 45-летний житель Корнина, ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за кражи, разбой и даже убийство.

Во время нападения мужчина приставил нож к горлу сотрудницы почты, связал ей руки и уложил на землю. Он похитил из кассы около 11 тысяч гривен, а затем, воспользовавшись телефоном женщины, перевел через интернет-банк ещё 10 тысяч гривен на другую карту, после чего забрал карту и скрылся.

Правоохранители быстро задержали злоумышленника в Ровно.

Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Обвиняемый находился под стражей с момента задержания и признал свою вину, заявив о искреннем раскаянии.

Следователи завершили досудебное расследование, а прокуроры Ровенской окружной прокуратуры доказали вину мужчины в суде. Отягчающим обстоятельством для него стал рецидив — нападавший уже имел судимости за аналогичные преступления.

По совокупности преступлений суд назначил ему окончательное наказание — 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться в следственном изоляторе.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

