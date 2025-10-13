Практика судів
Зеленський готовий підтримати Трампа на Нобелівську премію миру за однієї умови

08:53, 13 жовтня 2025
Трамп має змусити Путіна сісти за стіл переговорів для закінчення війни.
Зеленський готовий підтримати Трампа на Нобелівську премію миру за однієї умови
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий у майбутньому підтримати висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за умови, що той змусить Росію припинити війну. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

«Я думаю, ми будемо дуже раді висунути президента Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він натисне на Путіна і зупинить його», — зазначив Зеленський.

За словами глави держави, Україна висуне кандидатуру Трампа, якщо той зможе змусити Путіна сісти за стіл переговорів і зупинити вбивства українців.

«Режим припинення вогню — це не справжнє звершення війни, але найбільший крок до справжнього завершення війни», — додав Зеленський.

