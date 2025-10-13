Зеленський готовий підтримати Трампа на Нобелівську премію миру за однієї умови

Трамп має змусити Путіна сісти за стіл переговорів для закінчення війни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий у майбутньому підтримати висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за умови, що той змусить Росію припинити війну. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

«Я думаю, ми будемо дуже раді висунути президента Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він натисне на Путіна і зупинить його», — зазначив Зеленський.

За словами глави держави, Україна висуне кандидатуру Трампа, якщо той зможе змусити Путіна сісти за стіл переговорів і зупинити вбивства українців.

«Режим припинення вогню — це не справжнє звершення війни, але найбільший крок до справжнього завершення війни», — додав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.