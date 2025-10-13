Зеленский готов поддержать Трампа на Нобелевскую премию мира при одном условии

Трамп должен заставить Путина сесть за стол переговоров для окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в будущем поддержать выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии, что тот заставит Россию прекратить войну. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Я думаю, мы будем очень рады выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира, если он надавит на Путина и остановит его», — отметил Зеленский.

По словам главы государства, Украина выдвинет кандидатуру Трампа, если тот сможет заставить Путина сесть за стол переговоров и остановить убийства украинцев.

«Режим прекращения огня — это не настоящее завершение войны, но самый большой шаг к настоящему завершению войны», — добавил Зеленский.

