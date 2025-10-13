На британському авіаносці готують 8 тисяч страв на день: що їдять моряки

Меню включає стейки з кенгуру, тірамісу та тематичні вечори.

На борту новітнього британського авіаносця HMS Prince of Wales щодня готують до 8 тисяч порцій страв, від класичних стейків до екзотичних делікатесів, повідомляє Business Insider. Кухня корабля, який нещодавно повернувся з восьмимісячного розгортання в Індо-Тихоокеанському регіоні, вважається найкращою в Королівському флоті.

Під час відвідин журналістами авіаносця моряки найчастіше згадували не бойові завдання, а якість їжі. Щодня 71 кухар і понад 70 працівників кейтерингу забезпечують 1600 членів екіпажу сніданком, обідом, вечерею та опівнічною трапезою. Меню є однаковим для всіх — від адміралів до рядових моряків.

«Їжа — це моральний дух», — зазначив старшина Крейг «Джако», який відповідає за камбузи корабля.

Щотижневе меню включає тематичні вечори, такі як шотландський чи мексиканський, рибу по п’ятницях, стейки по суботах і традиційну недільну вечерю зі смаженою їжею. Серед улюблених страв екіпажу — каррі, баранина, риба з картоплею фрі та тірамісу.

Під час стоянки в Сінгапурі на обід подавали філе лосося, ковбаски з цибулею, запечені стейки, картопляне пюре, салати та суп дня. Вечеря була присвячена італійській кухні: лазанья, курка пармезан, баранина по-римськи, фокачча та тірамісу на десерт.

Авіаносець поповнює запаси продуктів у кожному порту, закуповуючи їх у місцевих постачальників. У Сінгапурі камбуз приготував філе качки Хойсін, тофу, спринг-роли та креветкові чіпси, а в Австралії — стейки з кенгуру.

Лейтенант Ден, офіцер з логістики, пояснив, що планування запасів їжі починається за 14 місяців до розгортання. «Ми вирушаємо з Британії із замороженими продуктами, але постійно поповнюємо запаси — м’ясо, молоко, овочі. Їжа має бути різноманітною, щоб екіпаж відчував себе як удома», — зазначив він.

Незважаючи на обмежений простір, HMS Prince of Wales забезпечує екіпажу комфорт: три спортзали, сауни, караоке, кафе та навіть симулятор гольфу. Проте головною розкішшю залишається їжа, яка створює відчуття домашнього затишку.

«Після 12-годинної зміни ти просто хочеш прийти, поїсти й відчути домашній затишок. Це — найважливіше», — підкреслив офіцер Ден.

Хоча HMS Prince of Wales на 20% менший за американський авіаносець USS Gerald R. Ford, він перевершує його у якості харчування, пропонуючи морякам повноцінні страви замість пайків.

