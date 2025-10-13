Практика судів
  1. В Україні

На британському авіаносці готують 8 тисяч страв на день: що їдять моряки

09:54, 13 жовтня 2025
Меню включає стейки з кенгуру, тірамісу та тематичні вечори.
На британському авіаносці готують 8 тисяч страв на день: що їдять моряки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На борту новітнього британського авіаносця HMS Prince of Wales щодня готують до 8 тисяч порцій страв, від класичних стейків до екзотичних делікатесів, повідомляє Business Insider. Кухня корабля, який нещодавно повернувся з восьмимісячного розгортання в Індо-Тихоокеанському регіоні, вважається найкращою в Королівському флоті.

Під час відвідин журналістами авіаносця моряки найчастіше згадували не бойові завдання, а якість їжі. Щодня 71 кухар і понад 70 працівників кейтерингу забезпечують 1600 членів екіпажу сніданком, обідом, вечерею та опівнічною трапезою. Меню є однаковим для всіх — від адміралів до рядових моряків.

«Їжа — це моральний дух», — зазначив старшина Крейг «Джако», який відповідає за камбузи корабля.

Щотижневе меню включає тематичні вечори, такі як шотландський чи мексиканський, рибу по п’ятницях, стейки по суботах і традиційну недільну вечерю зі смаженою їжею. Серед улюблених страв екіпажу — каррі, баранина, риба з картоплею фрі та тірамісу.

Під час стоянки в Сінгапурі на обід подавали філе лосося, ковбаски з цибулею, запечені стейки, картопляне пюре, салати та суп дня. Вечеря була присвячена італійській кухні: лазанья, курка пармезан, баранина по-римськи, фокачча та тірамісу на десерт.

Авіаносець поповнює запаси продуктів у кожному порту, закуповуючи їх у місцевих постачальників. У Сінгапурі камбуз приготував філе качки Хойсін, тофу, спринг-роли та креветкові чіпси, а в Австралії — стейки з кенгуру.

Лейтенант Ден, офіцер з логістики, пояснив, що планування запасів їжі починається за 14 місяців до розгортання. «Ми вирушаємо з Британії із замороженими продуктами, але постійно поповнюємо запаси — м’ясо, молоко, овочі. Їжа має бути різноманітною, щоб екіпаж відчував себе як удома», — зазначив він.

Незважаючи на обмежений простір, HMS Prince of Wales забезпечує екіпажу комфорт: три спортзали, сауни, караоке, кафе та навіть симулятор гольфу. Проте головною розкішшю залишається їжа, яка створює відчуття домашнього затишку.

«Після 12-годинної зміни ти просто хочеш прийти, поїсти й відчути домашній затишок. Це — найважливіше», — підкреслив офіцер Ден.

Хоча HMS Prince of Wales на 20% менший за американський авіаносець USS Gerald R. Ford, він перевершує його у якості харчування, пропонуючи морякам повноцінні страви замість пайків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДЕСС розглядатиме факти використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра» – Кабмін вніс зміни до положення

Також уряд передбачив порядок оскарження актів ДЕСС.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

В обвинувальному акті вказано іншу кількість кваліфікуючих ознак, аніж у повідомленні про підозру – Верховний Суд пояснив, чи порушує це право на захист

Сторона обвинувачення в обвинувальному акті зазначила меншу кількість кваліфікуючих ознак, аніж у повідомленні про підозру.

Конституційний Суд залишається без двох суддів по квоті Верховної Ради – чому так сталося і що далі

Парламент не зміг призначити суддів КСУ по своїй квоті, однак, схоже, що іншого вибору у народних депутатів не було.

Кабмін вніс зміни до порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Уряд дозволив органам влади внести свої нормативно-правові акти до Реєстру «заднім числом».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду