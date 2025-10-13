Практика судов
На британском авианосце готовят 8 тысяч блюд в день: что едят моряки

09:54, 13 октября 2025
Меню включает стейки из кенгуру, тирамису и тематические вечера.
На британском авианосце готовят 8 тысяч блюд в день: что едят моряки
На борту новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales ежедневно готовят до 8 тысяч порций блюд, от классических стейков до экзотических деликатесов, сообщает Business Insider. Кухня корабля, который недавно вернулся из восьмимесячного развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе, считается лучшей в Королевском флоте.

Во время посещения журналистами авианосца моряки чаще всего упоминали не боевые задачи, а качество еды. Ежедневно 71 повар и более 70 работников кейтеринга обеспечивают 1600 членов экипажа завтраком, обедом, ужином и полуночной трапезой. Меню одинаковое для всех — от адмиралов до рядовых моряков.

«Еда — это моральный дух», — отметил старшина Крейг «Джако», который отвечает за камбузы корабля.

Еженедельное меню включает тематические вечера, такие как шотландский или мексиканский, рыбу по пятницам, стейки по субботам и традиционный воскресный ужин с жареной пищей. Среди любимых блюд экипажа — карри, баранина, рыба с картофелем фри и тирамису.

Во время стоянки в Сингапуре на обед подавали филе лосося, колбаски с луком, запеченные стейки, картофельное пюре, салаты и суп дня. Ужин был посвящен итальянской кухне: лазанья, курица пармезан, баранина по-римски, фокачча и тирамису на десерт.

Авианосец пополняет запасы продуктов в каждом порту, закупая их у местных поставщиков. В Сингапуре камбуз приготовил филе утки Хойсин, тофу, спринг-роллы и креветочные чипсы, а в Австралии — стейки из кенгуру.

Лейтенант Дэн, офицер по логистике, объяснил, что планирование запасов еды начинается за 14 месяцев до развертывания. «Мы отправляемся из Великобритании с замороженными продуктами, но постоянно пополняем запасы — мясо, молоко, овощи. Еда должна быть разнообразной, чтобы экипаж чувствовал себя как дома», — отметил он.

Несмотря на ограниченное пространство, HMS Prince of Wales обеспечивает экипажу комфорт: три спортзала, сауны, караоке, кафе и даже симулятор гольфа. Однако главной роскошью остается еда, которая создает ощущение домашнего уюта.

«После 12-часовой смены ты просто хочешь прийти, поесть и почувствовать домашний уют. Это — самое важное», — подчеркнул офицер Дэн.

Хотя HMS Prince of Wales на 20% меньше американского авианосца USS Gerald R. Ford, он превосходит его по качеству питания, предлагая морякам полноценные блюда вместо пайков.

военные Великобритания

