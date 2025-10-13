У київському метро на Оболоні підлітки побили 24-річного чоловіка через образу подруги

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом групового хуліганства.

На станції метро «Оболонь» у Києві група молодиків напала на 24-річного місцевого мешканця, повалила його на підлогу та била руками й ногами. Правоохоронці зупинили бійку та доставили всіх учасників інциденту до кімнати поліції.

Встановлено, що нападниками були п’ятеро підлітків віком від 13 до 17 років та двоє їхніх товаришів віком 19 і 21 рік. Останні заявили, що причиною конфлікту стала образа, яку чоловік нібито завдав їхній подрузі, що була поруч. Неповнолітніх опитали та передали батькам.

Слідчі управління поліції в метрополітені відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, вчинене групою осіб. Усі обставини події встановлюються в межах розслідування.

