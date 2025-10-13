Практика судов
В киевском метро на Оболони подростки избили 24-летнего мужчину из-за оскорбления подруги

10:12, 13 октября 2025
Полиция открыла уголовное производство по факту группового хулиганства.
На станции метро «Оболонь» в Киеве группа молодых людей напала на 24-летнего местного жителя, повалила его на пол и избивала руками и ногами. Правоохранители остановили драку и доставили всех участников инцидента в полицейский участок.

Установлено, что нападавшими были пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет и двое их товарищей в возрасте 19 и 21 год. Последние заявили, что причиной конфликта стало оскорбление, которое мужчина якобы нанес их подруге, которая была рядом. Несовершеннолетних опросили и передали родителям.

Следователи управления полиции в метрополитене открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенное группой лиц. Все обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках расследования.

