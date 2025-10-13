В Україні запроваджують аварійні відключення: де сьогодні не буде світла

У п'яти областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

У понеділок, 13 жовтня, у кількох областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. Наразі аварійні та екстрені відключення запровадили у Кіровоградській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. У цих областях графіки відключень не діють.

За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини також введені графіки аварійних відключень.

Причина відключення світла - наслідки російських атак на об'єкти енергетики.

